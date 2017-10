La campeona mundial de bochas participó de Santa Fe Juega en Esperanza

En diálogo con la CSC Radio Bolatti dialogó sobre la disciplina, sobre sus logros y las dificultades que implica la dedicación full time. Asimismo, destacó la importancia de Santa Fe Juega para la difusión de la disciplina. “Este deporte estaba mal visto por el hecho de que en las canchas siempre se veía gente grande, y ahora esto demuestra que no es así, que hay muchos chicos que les gusta, y Santa Fe juega fue muy lindo por eso, porque hubo un montón de chicos que se inscribieron para participar, demostrando que las bochas es otra cosa”, afirmó.

Sobre su participación en el Mundial junto a una compañera de Olavarría, admitió que “se complica muchísimo, vamos casi sin práctica” y recordó que “en 2014 en el Mundial de China sucedió lo mismo con dos compañeras de equipo de provincia de Buenos Aires y no podíamos juntarnos nunca para practicar”.

Contó además que se dedica exclusivamente a jugar a las bochas “debido a que los viajes son constantes, estoy muy poco en mi casa, necesito prácticas para los campeonatos provinciales, argentinos”. “Ahora tengo el campeonato argentino, estoy tres días en mi casa y me voy a jugar el campeonato panamericano y es muy difícil conseguir un trabajo que lo permita. Estoy becado por la Nación y por la provincia por los títulos conseguidos y puedo dedicarme a esto”, mencionó.

Admitió que los inicios en la actividad “fueron difíciles porque cuando empecé no había ni mujeres ni chicos, y su no fuera por mi mamá y mi papá no sé hubiera podido, aprendí mucho de los grandes, me ha tocado jugar con grandes jugadores y por eso aprendí mucho y me ha formado mucho como persona”. “Primero hay que ser buena persona, luego buen deportista y lo demás viene solo”, definió.

Por otra parte contó que “en San Guillermo se está convocando a nenas de 12, 13 y 14 años para comenzar a formarlos y que tomen experiencia”.