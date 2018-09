Jugadoras de Alma Juniors en el Programa de Capacitación para Jóvenes Talentos

La Asociación Santafesina de Hockey puso en marcha el Programa de Capacitación para Alto Rendimiento Deportivo y Detección de Talentos al que fueron convocadas las jugadoras de Alma Juniors Candela Vicentín (Sub 12), Sarina Simoneit (Sub 14), Camila Riedel y Clara Tolisso (Sub 16).

La capacitación estuvo a cargo de un gran staff de profesionales y continuará durante octubre y noviembre, mientras que en diciembre se realizarán las evaluaciones finales del proceso.

El objetivo general de este programa es detectar a deportistas que se destacan a edades tempranas, siguiendo su trayectoria y apoyándoles en sus necesidades deportivas, educativas o sociales básicas y seleccionar de entre ellos a jóvenes que revelen condiciones morfofuncionales, motrices, de personalidad, intelectuales, humanas y de motivación suficientes para llegar en un futuro al alto rendimiento deportivo, ayudándoles a conseguirlo mediante un conjunto de actuaciones organizadas y especialmente diseñadas para cada uno de ellos.

Esta tarde

Esta tarde se pone en juego a segunda y definitiva etapa del Torneo Oficial Mamis de la Asociación Santafesina de Hockey. El conjunto de Alma Juniors integra la Copa de Plata y por la primera fecha enfrenta a Vuelta del Paraguayo desde las 16 en el sintético de la ASH ubicada en el Parque del Sur de la capital santafesina.

Esta tarde se juega la octava fecha del Clausura Copa Diario el Litoral de hockey femenino organizado por la ASH. En el sintético de Avenida Argentina el conjunto de Alma Juniors recibe a Atlético de Franck. La actividad se inicia a las 9 con Sub 14 y continúa a las 10 con Sub 12 y 11:55 Infantiles. 12:15 Sub 18, 13:30, Reserva a las 15 y desde las 16 Primera División.