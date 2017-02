Jueves y viernes con protestas en los bancos

08/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1255 Gremiales, Noticias

La medida de fuerza será con asambleas y cese de tareas. Reclaman que las cámaras empresarias abonen el acuerdo paritario alcanzado el pasado 23 de noviembre.

El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) decidió hoy la realización de “asambleas preparatorias de un paro nacional” para este jueves y viernes próximos ante “la negativa de las cámaras empresarias a abonar el acuerdo paritario”, firmado el 23 de noviembre último.

En un comunicado firmado por los secretarios general, Sergio Palazzo, y de Prensa, Eduardo Berrozpe, en representación del Secretariado del gremio, la bancaria explicó que el jueves y viernes venideros, los trabajadores del sector realizarán “asambleas preparatorias de un gran paro nacional” del sector, que se aplicará “con cese de actividades y de acuerdo con la modalidad a determinar por cada seccional”.

Esa protesta -en fecha aún a determinar- incluirá también “manifestaciones en cada una de las 53 filiales bancarias”, dice la declaración, en tanto Berrozpe aclaró que la protesta exceptuará a “las entidades que cumplieron la orden judicial” de pago del acuerdo salarial.

El dirigente señaló que los bancos que acataron el fallo juficial son el Credicoop, de La Pampa, del Chaco, de Corrientes, de Formosa, Cabal, Bica, Bradesco, Imfc, Cajas Profesionales de Córdoba de Salud, de Abogados, de Ingenieros y Notarial.

La conducción nacional bancaria responsabilizó nuevamente hoy por “las consecuencias” del conflicto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a las entidades involucradas en “la mora y el desacato”.

La Bancaria convocó al plenario de secretarios generales de seccionales para el lunes 13, a fin de determinar “la fecha del paro”. También destacó ante “la opinión pública y los usuarios que una vez más el sindicato acciona de forma responsable”, pero agotado “el nuevo plazo y a partir del jueves, no podrá garantizar la atención por las asambleas, otras medidas de acción y/o las derivaciones del conflicto”.

Palazzo y Berrozpe señalaron que el gremio adoptó la decisión ante “la falta de pago y el incumplimiento de la orden judicial”.

Las asambleas del jueves y el viernes se realizarán en todos los bancos del país, con suspensión de tareas, y en preparación de “la gran huelga nacional”, expresaron los sindicalistas. También rechazaron “la actitud de los bancos y el ministro de Trabajo de negar el íntegro cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016 y, en particular, la ausencia de pago del anticipo salarial”, y condenaron a la vez “el desacato de las entidades financieras a la orden judicial de efectivizar el aumento”. “En el caso de la cartera laboral, la Bancaria rechaza la decisión de no acatar a la justicia respecto de la orden de no interferir de manera alguna”, puntualizaron los gremialistas, quienes adoptaron la decisión ante “el vencimiento del plazo legal”.

Fuente Telam

Etiquetas: BANCOS, PROTESTAS