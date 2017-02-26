Juegos amistosos antes del comienzo del Oficial LEF

Se disputaron en la noche del viernes en toda la región. En Sa Pereira, Progreso y San Agustín se diagramaron torneos amistosos. En la noche del viernes Unión de Esperanza disputó un juego amistoso con 9 de Julio de Rafaela. Aquí todos los resultados.
EN SA PREIERA –CUADRANGULAR
ATL.PILAR 3 (ROMERO-CARDOZO Y POLI)
ARGENTINO LOPEZ 3 (GODOY 2 Y REDOLFI)
DEFONICION DE PENALES GANO PILAR 4-3
BELGRANO 2 (ROLON Y MAYERNFISCH)
DEP.GESSLER 1 (POCHETTINO)
MARTES 28 DESDE LAS 20,30 JUEGAN
20,30 POR EL TERCER PESTO: ARGENTINO DE LOPEZ VS DEPORTIVO GEESLER
22,15 : FINAL : BELGRANO SA PEREIRA VS ATL.PILAR
ATLETICO DE SASTRE 5 –SANTA CLARA FC 1
RESERVA GANO ATLETICO 2-1
TRIANGULAR EN SAN AGUSTIN
INDEPENDIENTE COLONIA SAN JOSE 2 (GERVASONI Y DOMINGUEZ)
ATENAS DE SANTO TOME ..2 (RECAMAN DE PENAL Y GARCIA)
RESERVA GANO INDEPENDIENTE 1-0
LIBRE : INDEPENDIENTE DE SAN AGUSTIN
EN SAN CARLOS –TRIANGULAR DE VERANO
UNION PROGRESISTA 0
ARGENTINO SAN CARLOS 2 (AGUIRRE Y FORMENTO)
TERCERA GANO UNION 3-0
LIBRE : BELGRANO DE SA PEREIRA
TABLA DE POSICIONES
PRIMERA: BELGRANO Y UNION PROGRESISTA 4 Y ARGENTINO 3
RESERVA : BELGRANO Y UNION PROGRESISTA 6 Y ARGENTINO SC
PROXIMA FECHA: VIERNES 3 DE MARZO : BELGRANO SA PEREIRA VS ARGENTINO SC
UNION SANTO DOMINGO…..2 (COLOMBO Y TIBALDO)
DGO FAUSTINO SARMIENTO,..3 (GILABERT 2 Y SCHNIDRIG)
RESERVA UNION STO DOMINGO 0 –DGO FAUSTINO SARMIENTO 6
ARGENTINO DE FRANCK 4 (F.CALZA 2,DIAZ Y LAZAROTTO)
BARRIO EL POZO 3
RESERVA GANO ARGENTINO DE FRANCK 3-2
ATLETICO DE FRANCK 3 (GONELLA,S.CORDOBA DE PENAL Y CABRERA)
LIBERTAD SJN….3 (DAROS –LOVATTO Y N.VERA)
RESERVA GANO ATLETICO 2-0
LIBERTAD DE NELSON ….2 (CAÑETTE 2)
LOS HORNOS DE LAGUNA PAIVA….0
RESERVA GANO LIBERTAD 1-0
CUADRANGULAR CENTENARIO EN PROGRESO
SARMIENTO DE HUMBOLDT …1 (GOZARELLI)
UNIV.NACIONAL DE LITORAL 1 (FRANCO)
DEFINICION POR PENALES GANO SARMIENTO DE HUMBOLDT 3 A 1 Y FUE TERCERO
SAN MARTIN DE PROGRESO…..0
COLON DE SAN JUSTO…………….1 (PIANETTI DE PENAL)
CAMPEON COLON
9 DE JULIO DE RAFAELA ……..3
UNION DE ESPERANZA ………..1 (FEDERICO LOPEZ)
PARTIDOS AMISTOSOS DIA MIERCOLES 1ERO DE MARZO
ATLETICO PILAR –J.U.HUMBOLDT
ARGENTINO DE FRANCK –CENTRAL SAN CARLOS (CANCHA DE ARGENTINO DE SAN CARLOS)
DGO FAUSTINO SARMIENTO -UNION SANTO DOMINGO
SANTA ROSA DE SANTA FE –INDEPENDIENTE COLONIA SAN JOSE
Fuente Raúl Néstor Lottesberger