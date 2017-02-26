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Domingo, 26 de Febrero · 09:35 Hs

26/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1502 Deportes, Fútbol, Noticias

Juegos amistosos antes del comienzo del Oficial LEF

Se disputaron en la noche del viernes en toda la región. En Sa Pereira, Progreso y San Agustín se diagramaron torneos amistosos. En la noche del viernes Unión de Esperanza disputó un juego amistoso con 9 de Julio de Rafaela. Aquí todos los resultados.

 

EN SA PREIERA –CUADRANGULAR

ATL.PILAR 3  (ROMERO-CARDOZO Y POLI)

ARGENTINO LOPEZ 3 (GODOY 2 Y REDOLFI)

DEFONICION DE PENALES GANO PILAR 4-3

 

BELGRANO 2 (ROLON Y MAYERNFISCH)

DEP.GESSLER 1 (POCHETTINO)

 

MARTES 28  DESDE LAS 20,30 JUEGAN

20,30 POR EL TERCER PESTO: ARGENTINO DE LOPEZ VS DEPORTIVO GEESLER

22,15 : FINAL : BELGRANO SA PEREIRA VS ATL.PILAR

 

ATLETICO DE SASTRE 5 –SANTA CLARA FC 1

RESERVA GANO ATLETICO 2-1

 

TRIANGULAR EN SAN AGUSTIN

INDEPENDIENTE COLONIA SAN JOSE  2 (GERVASONI Y DOMINGUEZ)

ATENAS DE SANTO TOME ..2 (RECAMAN DE PENAL Y GARCIA)

RESERVA GANO INDEPENDIENTE 1-0

LIBRE : INDEPENDIENTE DE SAN  AGUSTIN

 

EN SAN CARLOS –TRIANGULAR DE VERANO

UNION PROGRESISTA 0

ARGENTINO SAN CARLOS 2  (AGUIRRE Y FORMENTO)

TERCERA GANO UNION 3-0

LIBRE : BELGRANO DE SA PEREIRA

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA: BELGRANO Y UNION PROGRESISTA 4 Y ARGENTINO 3

RESERVA : BELGRANO Y UNION PROGRESISTA 6 Y ARGENTINO SC

PROXIMA FECHA: VIERNES 3 DE MARZO : BELGRANO SA PEREIRA VS ARGENTINO SC

 

UNION SANTO DOMINGO…..2 (COLOMBO Y TIBALDO)

DGO FAUSTINO SARMIENTO,..3 (GILABERT 2 Y SCHNIDRIG)

RESERVA UNION STO DOMINGO  0 –DGO FAUSTINO SARMIENTO 6

 

ARGENTINO DE FRANCK 4 (F.CALZA 2,DIAZ Y LAZAROTTO)

BARRIO EL POZO 3

RESERVA GANO ARGENTINO DE FRANCK 3-2

 

ATLETICO DE FRANCK   3   (GONELLA,S.CORDOBA DE PENAL Y CABRERA)

LIBERTAD SJN….3 (DAROS –LOVATTO Y N.VERA)

RESERVA GANO ATLETICO 2-0

 

 

LIBERTAD DE NELSON ….2 (CAÑETTE 2)

LOS HORNOS DE LAGUNA PAIVA….0

RESERVA GANO LIBERTAD 1-0

 

CUADRANGULAR CENTENARIO EN PROGRESO

SARMIENTO DE HUMBOLDT …1  (GOZARELLI)

UNIV.NACIONAL DE LITORAL 1 (FRANCO)

DEFINICION POR PENALES GANO SARMIENTO DE HUMBOLDT 3 A 1 Y FUE TERCERO

 

SAN MARTIN DE PROGRESO…..0

COLON DE SAN JUSTO…………….1 (PIANETTI DE PENAL)

CAMPEON COLON

 

9 DE JULIO DE RAFAELA ……..3

UNION DE ESPERANZA ………..1 (FEDERICO  LOPEZ)

 

 

PARTIDOS AMISTOSOS DIA MIERCOLES 1ERO DE MARZO

ATLETICO PILAR –J.U.HUMBOLDT

ARGENTINO DE FRANCK –CENTRAL SAN CARLOS (CANCHA DE ARGENTINO DE SAN CARLOS)

DGO  FAUSTINO SARMIENTO -UNION SANTO DOMINGO

SANTA ROSA DE SANTA FE –INDEPENDIENTE COLONIA SAN JOSE

 

 

Fuente Raúl Néstor Lottesberger

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