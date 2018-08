Juani Alarcón llevará la antorcha olímpica en Santa Fe

Será este sábado por la tarde en la Costanera Santafesina. “La antorcha olímpica representa los valores que queremos para Santa Fe” dijo el intendente José Corral.

Tras su paso por la La Plata y Paraná, el Tour de la Antorcha Olímpica arribará este sábado a la Ciudad de Santa Fe, momento en el que deportistas, personalidades de la cultura y de la comunidad portarán la llama olímpica recorriendo lugares emblemáticos como la Costanera Este, y el Puente Colgante hasta llegar al Monumento del Brigadier Estanislao López, emplazado en la Costanera Oeste. Este miércoles por la mañana, el intendente José Corral presentó oficialmente este evento, que por primera vez llega a la capital provincial.

La actividad, que tendrá lugar el sábado, cerrará con un espectáculo musical para disfrutar en familia, y se realizará previo al inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán lugar del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires.

Junto a la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti; la secretaria de Cultura, Patricia Pieragostini; y la secretaria ejecutiva del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), Adriana Molina; el mandatario reconoció a los relevistas santafesinos destacados que serán los encargados de trasladar la llama olímpica por nuestra ciudad. Ellos son: Santiago Grassi, nadador; Facundo Quiroga, ciclismo adaptado; Marisa Pérez, Fundación Mateo Esquivo; Rubén Carughi, músico; Virginia Zonta, jugadora de beach vóley; Juan Ignacio Alarcón, Fundación Bacigalupo; Sol Frangella, emprendedora, Candela Vildoza, Asociación Cultural El Puente; y Germán Chiaraviglio, atleta santafesino especialista en salto con garrocha. En su caso estuvo presente su hermana ya que el deportista se encontraba fuera de la ciudad.

Asimismo, el momento fue oportuno para mencionar y reconocer a deportistas santafesinos que participaron de distintos eventos olímpicos representando nuestro país, como Arturo Kenny (polo), Gladys Erbetta (atlestismo), Alicia Kaufmanas (velocista), Rodolfo Fabián Ramírez (judo), Juan Ignacio Cerra (lanzamiento de martillo), Carlos Delfino (básquetbol), Nicolás Bruzzone (rugby), Luciano De Cecco (voley), Rubén Rézola (canotaje), Adriana Motura (básquet en silla de ruedas), Josefina Fernández (voley), Georgina Klug (voley playero), Julia Sebastián (natación), Leandro Nicolás Lezcano (árbitro de básquet); María Itatí Castaldi (básquet paralímpico), Sergio Sayas (natación para ciegos), Agustina de Giovanni (natación de braza) y Antonela Bogarin (natación en aguas abiertas).

Deporte y valores

“El deporte es una herramienta extraordinaria que nos hace mejores a través de la amistad, la excelencia y la solidaridad, que son los valores que representa esta antorcha de los Juegos Olímpicos y que nosotros también queremos que tenga Santa Fe”, señaló el intendente José Corral, y completó: “Como santafesinos tenemos la fortuna de que pase por nuestra ciudad; y que creo, nos va a regalar la foto más linda de la antorcha, porque en ningún lugar va a lucir tanto como en el Puente Colgante y con nuestros deportistas”.

En ese sentido, destacó que más allá de “lo que logran con sus marcas, Santiago con la natación, Virginia con el voley o Facundo con el ciclismo adaptado, o el resto de los chicos en los deportes que practican; lo más importante son los valores como el esfuerzo, la dedicación y la excelencia que transmiten. Todos ellos, como también los relevistas de la Fundación Mateo Esquivo, o los emprendedores como el primer crossfit que hubo en la ciudad; son buenas personas, buenos estudiantes y muestran que se puede, no solamente, ser bueno en el deporte, sino también y casi que va de la mano, en el estudio y en la amistad, que es otro de los valores de los juegos olímpicos”. En esa línea valoró también a esas “leyendas de las olimpíadas argentinas, que hoy nos acompañaron y son un testimonio de estos valores que el deporte transmite y que queremos para la ciudad”.

Finalmente, José Corral invitó “a los vecinos a acercarse para vivir este momento que va a ser parte de las transmisiones de los Juegos Olímpicos, y donde Santa Fe se va a mostrar no solamente a la Argentina, sino al mundo. Ver el recorrido de la antorcha, arrancando en la Costanera Este, pasando por el Puente Colgante y terminando en el monumento al Brigadier; va a ser una linda representación de la Santa Fe que queremos”.

Nuestros representantes

Virginia Zonta, será de una de las portadoras de la antorcha en su paso por la ciudad. “Es un honor y un orgullo formar parte de este grupo de relevistas, y poder llevar la antorcha olímpica; ese símbolo que uno ve en la inaguguración de un juego olímpico cuando se enciende el pebetero, algo que como deportista siginifica mucho. Poder formar parte de este recorrido, que va a llevar la llama por todo el país, y por nuestra ciudad, es un orgullo”, expresó la jugadora de beach vóley.

Por su parte, Santiago Grassi contó que cuando se enteró “que la antorcha iba a pasar por Santa Fe y me di cuenta que iba a estar acá, dije qué bueno, lo voy a poder ver, y a los pocos días después se comunicaron para invitarme a ser uno de los relevistas y sin pensarlo dije que sí. Es una alegría enorme, porque fui parte de los juegos de Beijing de 2014 y sé todo lo que esto involucra y lo que se siente esto. Además, es sentirse reconocido, porque no es fácil llegar a este nivel y menos a un juego olímpico”, manifestó el nadador que actualmente vive y estudia en Estados Unidos.

En tanto, Facundo Quiroga, señaló que “como santafesino y como deportista es un honor ser de los representantes que lleven la antorcha de la juventud 2018. Me llena de orgullo que sea en mi ciudad y en mi Puente Colgante querido”. Como representante del paraciclismo, alentó a que otros se sumen, más allá de las dificultades a la práctica deportiva, porque “un deporte adaptado te abre las alas, cualquiera se puede hacer si vos te lo proponés. Como a mí me gusta la velocidad decídí por el ciclismo adapatado. Me va bien y me pone muy feliz”, concluyó.

Tour de la antorcha

El pasado 24 de julio, en el histórico Estadio Panathinaikós ubicado en la ciudad de Atenas -Grecia-, sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896, se encendió la antorcha olímpica. De ahí en más, el fuego sagrado recorre miles de kilómetros hasta llegar a distintos puntos del mundo, y por primera vez en la historia, a la Ciudad de Santa Fe. Desde la Costanera Este, cruzará el Puente Colgante -uno de los máximos íconos de la capital provincial- y llegará al Monumento del Brigadier Estanislao López, emplazado en la Costanera Oeste.

Desde el Comité Organizador se insta a que estos Juegos sean federales. Por tal motivo realizaron una convocatoria a las autoridades provinciales y municipales a sumarse a la iniciativa de organizar el Tour de la Antorcha 2018. En el transcurso de dos meses, la Antorcha viajará por las cinco regiones del país, visitando 17 provincias y atravesando los 4.200km de extensión del territorio nacional. Durante el Tour de la Antorcha 2018, el fuego sagrado iluminará a lo largo y a lo ancho a todo el país.

La Antorcha será portada y celebrada por casi 160 relevistas. Ellos serán representantes de las comunidades locales y de los pueblos originarios, deportistas, personalidades de la cultura, hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos. La llama Olímpica y su relevo son sin dudas dos de los elementos más significativos del Movimiento Olímpico. Su encendido simboliza la unión con el pasado; y su relevo, a través de todo el país, difunde la importancia del deporte como vehículo de promoción de valores, además de ser una ventana al mundo que da la posibilidad de mostrar los escenarios emblemáticos de cada rincón de la Argentina.