Joven de San Jerónimo Norte en Expedición Ciencia

Es un campamento con científicos y alumnos realizado en la Patagonia. “Santiago es un claro ejemplo de ganas y será inspiración para muchos” explicó Florencia Alberto.

Compartimos la experiencia que Santiago vivió y relata en primera persona. Gracias Santiago por tu esfuerzo que seguro servirá de inspiración para otros jóvenes de nuestra provincia, que tienen el mismo deseo e inquietud por superarse, día a día.” Con estas palabras la presidente de Fundación Innovar nos introduce en el relato del joven de San Jerónimo Norte.

¿Qué es Expedición Ciencia?

Los campamentos científicos de Expedición Ciencia combinan la exploración científica y la aventura en la naturaleza en una intensa experiencia de vivencias en grupo. En ellos no hay fórmulas ni clases, sino nuevas formas de pensar y de descubrir. En los campamentos los participantes van a ver a la ciencia de manera totalmente diferente y van a forjar amistades que durarán el resto de sus vidas, y quizá encuentren cosas de que ni siquiera imaginaban que existían.

El relato de Santiago:

Cuando me llegó la noticia de que se realizaba un campamento de ciencia en la Patagonia, con un grupo de científicos como coordinadores y chicos de todo el país, no dudé en inscribirme. Meses después, al saber que quedé seleccionado dentro de los 40 expedicionarios del Campamento 2 de Expedición Ciencia, fue cuando me acerqué a Fundación Innovar para solicitar una ayuda económica que me permita completar el pago del campamento, ya que había recibido una beca de la organización del mismo y pagado una cuota de lo restante.

De parte de la Fundación obtuve una respuesta inmediata, ya que valoraron mi interés en este proyecto como un desarrollo personal en materia educativa y social.

Con gran entusiasmo y muchas dudas sobre lo que pudiéramos llegar a realizar partí hacia San Martin de los Andes, donde nos esperaban para trasladarnos hasta la planta educativa “Nonthue”, a más de una hora de la ciudad, sin señal de teléfono, con energía solar y todas las comodidades necesarias para realizar este campamento.

Durante los 7 días de duración nos sumergimos en el mundo de la ciencia, poniéndonos en los zapatos de aquellos científicos que vieron las cosas por primera vez, desafiando nuestra forma de pensar y de ver las cosas que nos rodean, cuestionándonos, discutiendo con argumentos, y conociendo nuevos amigos de todo el país, con diferentes acentos, costumbres, saberes, intereses, pero con las mismas ganas de descubrir y aprender.

El grupo de coordinadores estaba formado por dos profesores de gimnasia y cinco científicos jóvenes apasionados por la ciencia, que nos brindaron herramientas y saberes para inculcarnos el pensamiento científico y despertar la curiosidad en nosotros, y así llegar a los resultados por nuestro propios medios. Siete grandes personas que cambiaron nuestra forma de pensar y de ver las cosas.

El grupo que se formó fue y es muy unido. Se dieron amistades tan lindas que perdurarán por mucho tiempo. Una persona que un día es un total desconocido puede dejar una huella muy importante en vos en sólo una semana compartiendo todo lo anteriormente mencionado. Imaginensé cuarenta.

No había diferencias sociales, las diferencias de edades no se notaban, nadie se creía superior que el otro por tener cierto conocimiento, todos estábamos ahí para compartir, ayudarnos, charlar, reírnos, disfrutar del paisaje, y tomar mates.

Por eso, Expedición Ciencia no es sólo un campamento científico, sino que además es amistad, compañerismo, y amigos que durarán toda la vida.

Solo resta invitarlos a que visiten www.expedicionciencia. org.ar y si les interesa se anoten, o con sólo difundirlo ya están dando la posibilidad de que otro se entere, y pueda vivir esta experiencia.

