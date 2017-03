José María Buffet se suma al gabinete de Ana Meiners

10/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 886 Locales, Noticias, Política

“Mi idea es adelantarme al requerimiento del vecino” sostuvo el nuevo Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza. Este viernes será presentado a sus pares del gabinete.

Buffet es comisario retirado y aceptó en las últimas horas la propuesta de la Intendente Ana Meiners para incorporarse al gabinete local después de la salida de Gustavo Cañon.



Aquí sus palabras ante el desafío de conducir un área clave en la administración municipal.

Esta etapa de mi vida me permite darle prioridad a mi vocación de trabajar en beneficio de la comunidad en la que vivo y que me vio crecer. Se perfectamente que es un gran desafío, que es una secretaria de mucha sensibilidad y requerimiento permanente por parte del vecino y es ésta justamente la característica que más me motiva, es mi deseo, como decía aportar a la calidad de vida de mis vecinos de toda la vida.



Contarles que mi idea es adelantarme al requerimiento del vecino, es decir ir por delante del problema y no reaccionando como consecuencia de lo que no se hizo o no se cumplió. Por ello voy a recorrer los barrios junto a los encargados de cada área para coordinar las acciones en forma concreta. Se necesita realizar una correcta distribución del recurso humano por área, acompañada de la logística y planificación adecuada.



Un relanzamiento de tiempo completo:

Como expresé anteriormente sé que es un área demandante que lleva 24 Hs sobre 24 y ese desafío también es una motivación y sin duda tengo el tiempo disponible para dedicarle a la Secretaria, por ello me comprometí con la intendente y su gabinete para este cargo.



Estoy seguro que con supervisión constante, directivas claras y precisas se puede cambiar la imagen de la secretaria, con un beneficio directo en la prolijidad y limpieza de la ciudad. Las distintas divisiones que las componen serán analizadas en cuanto a recurso humano y logístico y se efectuaran los cambios necesarios. Los servicios concesionados solo se continuará con aquellos de absoluta necesidad que cuenten con licitación previa, dejando para el futuro un estudio más concreto sobre la necesidad de contar con los mismos.



En lo personal:

Desarrolle toda mi carrera policial desde el año 1985 en el ámbito de este departamento pasando por distintas dependencias policiales. En el año 2012 asumo como Sub-Jefe del Departamento Belgrano con asiento en la ciudad cabecera de Las Rosas y a comienzos del año 2013 asumo como Jefe de este Departamento Las Colonias hasta el 30 de Diciembre del año 2014 pasando a retiro. Actualmente estoy jubilado en al caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, aclarando que para ocupar el cargo de Secretario de Serv. Publicos, tuve que suspender mi haber jubilatorio, por el tiempo que permanezca en el cargo.



Mi familia está compuesta por mi esposa, dos hijas que son estudiantes universitarias y una nieta; un hermano y su familia y la alegría de contar con mi madre y suegra de 86 y 89 años de edad.

La intendente, con quien comparto los valores de transparencia, pluralidad y vocación de servicio por el bien común, me pidió trabajo, sacrificio, conducción y el compromiso para con los vecinos de nuestra ciudad poniéndolos siempre en el centro de cada decisión.

Para finalizar confirmarle a todos los vecinos que estén leyendo estas palabras que quedo a disposición permanente de todas aquellas personas que necesiten comunicarse conmigo y para ello me comprometo a habilitar rápidamente canales de comunicación directos y prácticos para una pronta repuesta y solución, los que oportunamente se darán a conocer, siendo el primero de éstos el formulario de contacto que encontrarán en la web municipal en la sección servicios públicos.

