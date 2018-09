José Corral: “No hay país viable sin honestidad y sin cuentas claras”

Aseguró que se buscará mantener el subsidio de Nación para el Transporte Público Urbano; resaltó que es momento de trabajar codo a codo y “cerca de quienes más lo necesitan”, y enfatizó que el país tiene que resolver su déficit y ponerle fin definitivamente a la corrupción.

José Corral, intendente de Santa Fe y dirigente de Cambiemos, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo en Casa Rosada junto a funcionarios nacionales. Encabezado por el ministro Rogelio Frigerio, y junto a su par de Córdoba, Ramón Mestre, el intendente José Corral participó del encuentro que reunió a funcionarios nacionales y legisladores para conversar sobre el proyecto de Presupuesto 2019. “Estuvimos reunidos en Buenos Aires con el ministro Frigerio, gente del equipo del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, Emilio Monzó y otros legisladores de Cambiemos. Fue una reunión previa a la que van a mantener con legisladores y gobernadores para que la voz de los intendentes sea escuchada. Nuestra preocupación central es matener el sistema de Transporte Público de Pasajeros, y que la gente tenga un boleto lo más económico posible, para que el beneficio para millones de personas en el país que trabajan, estudian, y se movilizan a través de un medio de transporte público que es el más eficiente, como el colectivo, se mantenga”, señaló en declaraciones a la prensa.

José Corral remarcó que “fue una buena reunión en la que pudimos llevarnos algunos compromisos que van a permitir trabajar ahora con los gobernadores con respecto al Presupuesto 2019 que es el que se va a discutir próximamente en el Congreso”. Y en ese sentido aseguró que “se evaluaron diferentes alternativas, pero va a continuar el aporte de Nación para el Transporte Público, en un marco de traspaso de recursos a las provincias”.

El dirigente de Cambiemos señaló que “los estados provinciales van a tener una serie de beneficios y de compensaciones: lo que estaba acordado de bajar sellos e ingresos brutos se va a postergar, y si el Congreso lo aprueba va a haber un nuevo ingreso por un impuesto de bienes personales para las personas que tienen propiedades en el exterior. Es decir, en este nuevo contexto, la Nación no se va a descomprometer del aporte al Transporte Urbano de las ciudades. Porque las ciudades que regulamos nuestro transporte público, a cargo de los intendentes y los concejos municipales, y que no estamos incluidos en estos acuerdos fiscales -es decir, no tendremos recursos adicionales- necesitamos que se mantenga un aporte de la Nación. Lo que conversamos hoy es que se haga a través de la Ley de Presupuesto, y estamos seguros que los gobernadores van a acompañar ésto porque de otro modo este esfuerzo caería directamente en las provincias, que tienen otras cuestiones que atender, si bien tendrán otros recursos adicionales.

Importancia de la SUBE

En referencia al Transporte Público, recordó que “hay herramientas también como la Tarjeta Sube, que ustedes saben que financia a personas. En la ciudad de Santa Fe por ejemplo tenemos la SUBE y las empleadas domésticas, los jubilados, quienes tienen Asignación Universal por Hijo, los excombatientes de Malvinas, o quienes tienene beneficios como el Progresar, pagan la mitad de la tarifa, y por el resto de la tarifa el Gobierno provincial envía los recursos”.

Recordó que en la capital Santa Fe la SUBE se aplica “hace ya 3 años y es un sistema muy virtuoso porque permite tener buena información, y a los santafesinos que van a Buenos Aires les permite usar el mismo mecanismo de pago”. En diálogo con LT3 explicó que “sabemos que en Rosario está en discusión, y ojalá lo implementen pronto porque se subsidia a los grupos más vulnerables. Siempre estas cosas dependen de la buena voluntad de ambas partes, y me consta la predisposición de Nación para avanzar en este tema, y ojalá se pueda concretar lo antes posible para que la gente no sufra los problemas de la transición”.

En esa línea, abogó pro “encontrar la manera” de que el sistema funcione también en Rosario. “El país tiene muchas restricciones y lo que se está evitando es caer en una crisis mayor, y por eso creemos que lo importante es estar al lado de los que menos tienen”.

Terminar con el déficit y la corrupción

El intendente José Corral también remarcó que “la crisis argentina no es de ahora, y estas tormentas recurrentes que tenemos que atravesar se deben a años y años de decadencia. Estamos en vías de resolver los problemas, y nos tocaron una serie de situaciones internacionales como la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la sequía primero y la inundación después, y una serie de factores que hicieron muy difíciles las cosas en estos meses”. Pero en ese punto, sostuvo que “hay dos problemas que la Argentina tiene que resolver, y que si lo hace va a tener un gran futuro: uno es el déficit fiscal -porque como sucede en una casa o en una empresa, no podemos vivir mucho tiempo gastando más de lo que ingresa-, y el otro es la corrupción. No hay país viable con corrupción: no hay buena cosecha, ni Vaca Muerta, ni golpe de suerte que nos deje un país mejor si no resolvemos el tema de la corrupción”, enfatizó.

Fue allí cuando recordó que “investigadores del Conicet estimaron que el gobierno anterior se robó un Producto Bruto y la producción de los argentinos de todo un año”. Y enfatizó que “no hay país viable sin honestidad y sin cuentas claras”.

Finalmente, señaló que “no es un momento para echar culpas, sino para trabajar en todos los niveles del Estado codo a codo, para estar más cerca de quienes más lo necesitan en este momento”.