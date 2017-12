Jonatan Sañudo va por el título Sudamericano Pluma

Anoche en Castel Bar fue presentada la pelea del esperancino Jonatan Sañudo y Ramón Esperanza por el título Sudamericano Pluma. La velada se realizará el 16 de febrero de 2018 y contará además con diversas personalidades del deporte nacional entre otros eventos.

Ya está en marcha la pelea por el título Sudamericano categoría Pluma que se desarrollará en Esperanza el venidero viernes 16 de febrero en el predio ferial del CICAE de nuestra ciudad.

Anoche en el céntrico bar Castel el púgil esperancino junto a su padre y a los organizadores Javier Volpe y Ricardo Van de Velde brindaron precisiones del importante evento deportivo que se prepara en nuestra ciudad.

Jonatan Miguel Sañudo peleará ante Ramón Elizer Esperanza de Paraguay por el título Sudamericano Pluma a 10 round. siendo esta la pelea más importante de la noche. En la previa sumando una segunda pelea profesional Juan Sañudo combatirá ante Lautaro Sánchez de Buenos Aires por la categoría Súper Ligero en 4 rounds.

Desde las 21 y aguardando las dos peleas profesionales el público que concurra podrá disfrutar de 6 combates preliminares.

Desde la organización se trabaja en el evento y en los próximos días se estarán oficializando los personajes del ambiente deportivo y del espectáculo de primer nivel que estarán acompañando la velada.

A propósito de la pelea Jonatan Sañudo comentó: “Estoy feliz por esta oportunidad que se me presenta. Las vueltas de la vida hoy me tienen otra vez arriba y me preparo de la mejor forma para llegar en excelente nivel a pelear por el título. Soy consciente que un resultado positivo me abrirá nuevas puertas para seguir creciendo a nivel internacional y a los 30 años voy por mis sueños”, comentó el púgil que viene de obtener el título Argentino en su categoría.

El costo de las entradas será de $ 200 y ya se pueden adquirir en Próspera Mutual (3 de Febrero 1569) o llamando a los teléfonos 03496 155 00608 // 03496 155 622734.