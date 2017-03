Joaquín Pontarelli fue dado de alta y espera el debut en All Boys

16/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1247 Deportes, Fútbol, Noticias

El joven futbolista surgido en San Lorenzo de Esperanza llegó a All Boys a mediados de 2016 y una seria lesión en una de sus rodillas en plena pretemporada lo alejó de los campos de juego. Luego de un importante trabajo de recuperación recibió el alta médica se sumó a los trabajos de José “Pepe” Romero esperando el debut en la B Nacional.

El esperancino Joaquín Pontarelli recibió una de las noticias que más esperaba en el comienzo del 2017 y era la del alta médica que llegó y así el delantero ya se puso a las órdenes de”Pepe” Romero esperando el ansiado debut con la camiseta de All Boys en el torneo de la B Nacional.

El Departamento de Prensa del Club Atlético All Boys dialogó con el jugador que expresó: “Cuando sufrí la lesión en ese momento se me vino a la cabeza todo el sacrificio que uno hace todos los días para estar al mejor nivel y cuando quise levantarme y no pude rápidamente pensé en mi familia,amigos y toda lagente que siempre estuvo cerca y se me comenzaron a caer lágrimas no solo de dolor por la lastimadura sino dolor por la impotencia de la seria lesión que había sufrido que me obligaba a alejarme por un tiempo largo de las canchas.

Desde ese primer momento supe que tenía que volver a empezar. Venía haciendo una buena pretemporada jugando con los titulares. Romero es un entrenador que le da lugar a todos y estaba en su consideración y tuve que olvidarme de todo eso y concentrarme en la recuperación y así fue donde estuve contendido por mi familia, amigos, profesionales del club que se han portado de la mejor forma conmigo y la gente de All Boys a quiénes solo tengo palabras de agradecimiento.

Comencé el año esperando que me digan que me daban el alta y el jueves 02 de marzo que era mi cumpleaños fui del médico que me operó y él me dio el mejor regalo. Me dijo que ya podía reincorporarme a la par de mis compañeros sin volverme loco con precauciones porque estoy en la recta final de la recuperación y me sentí el hombre mas feliz de la tierra.

Cuando volví a los entrenamientos la última semana sentí una gran emoción porque en definitiva amo estar en un campo de juego y no quería que terminara más la practica. Me la pasé pateando, buscando pelotas y volviendo a patear y cuando terminó el entrenamiento me quedé con otro profe y seguí pateando y moviéndome pero a la vez cuidándome para no cargar la rodilla.

Me siento muy bien en todos los aspectos y si fuera por mí ya estaría jugando pero tanto el médico como el kinesiólogo a quien le dedicaré mi primer gol con esta camiseta me dijeron que debo ser cauto y que estaré pleno para poder jugar en aproximadamente dos meses. En este último tiempo también me apoyé mucho en Ángel Vildozo que llegó alclub y si bien es delantero y deberé pelear el puesto es una persona de mucha experiencia con gran trayectoria y me habla mucho y me apoya constantemente.Tenemos un lindo plantel y un gran grupo que siempre está ayudándose para ser protagonistas y pelear arriba.

Llegué la pretemporada pasada y no pude debutar por mi lesión y no soy un jugador de renombre y sin embargo en All Boys todos me han apoyado y alentado y he recibido muchas muestras de cariño de los hinchas y espero seguir trabajando para ganarme un puesto y devolverle a la familia de All Boys todas las cosas que me están dando y brindando”, expresó el delantero.

Por la fecha 23 del torneo Nacional B All Boys estará jugando en Santiago del Estero el próximo domingo a partir de las 18:30 ante Central Córdoba con arbitraje de Pablo Díaz.

Etiquetas: ALL BOYS, ALTAMÉDICA, entrenamientos, PONTARELLI, RECUERACIÓN