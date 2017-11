Joaquín Pontarelli anotó un gol para la victoria de All Boys

All Boys venció a Guillermo Brown por 2 a 0 en el Estadio Islas Malvinas en la décima fecha del torneo de la Primera B Nacional. Los goles fueron convertidos por Joaquín Pontarelli y Cristian Canuhé.

El equipo de Ignacio González venía de sufrir una dura derrota por 2 a 0 ante Flandria como visitante y necesitaba un triunfo para salir adelante. Hoy el equipo aprovechó las situaciones que tuvo y se llevó una victoria más que importante en su último encuentro como local en el año.

El primer tiempo fue parejo y sin muchas ocasiones de gol. La primera fue para el conjunto de Puerto Madryn a los 20’ con un cabezazo de Mateo Acosta que capturó bien Nahuel Losada. All Boys llegaba con pelotazos al área pero siempre le faltó el toque final para definir. Ambos equipos se fueron al descanso sin sacarse ventajas ni en lo futbolístico ni en el marcador.

En la segunda parte, All Boys entró enchufado y no perdonó: a los 5’ Joaquín Pontarelli aprovechó un flojo control del arquero y remató para poner el 1 a 0, que se festejó con alma y vida dentro y fuera del campo de juego. El equipo visitante pudo haberlo igualado con un disparo de Gustavo Aprile pero Losada respondió con seguridad. A pesar de que All Boys no demostró su superioridad con llegadas al arco rival, lo pudo liquidar a pocos minutos del final. A los 84’ llegó el segundo de la mano de dos recién ingresados: Cristian Canuhé recibió un pase de Darío Stefanatto y definió fuerte contra un palo para poner el 2-0 y sellar una valiosa victoria.

Con este triunfo, All Boys llega a 13 unidades en la tabla de posiciones y se aleja a 8 puntos de Boca Unidos en los promedios, que tiene un partido menos y es el primero en la zona de descensos. La próxima fecha cerrará de visitante frente a Brown de Adrogué.

FORMACIONES:

ALL BOYS (2) : 1- Nahuel Losada; 2- Pablo Frontini, 3- Pablo Schmitt, 4- Alexis Vega, 5- Hugo Soria, 6- Emir Faccioli, 7- Joaquín Pontarelli, 8- Gabriel Romero, 9- Facundo Castro, 10- Federico Gino, 11- Leandro Barrera. DT : Ignacio González.

: 12- Matías Vaccaneo, 13- Ignacio Vázquez, 14- Darío Stefanatto, 15- Cristian Canuhé, 16- Brian Guerra, 17- Maximiliano Salas, 18- Juan Manuel Vázquez. GUILLERMO BROWN (0) : 1- Emanuel Bilbao, 2- Nicolás Ayr, 3- Guillermo Ferracuti, 4- Adrián Martínez, 5- Gabriel Solís, 6- Lucas Merolla, 7- Iván Silva, 8- Matías Rojo, 9- Mateo Acosta, 10- Gustavo Aprile, 11- Mariano Guerreiro. DT : Ricardo Pancaldo.

GOLES: 51’ Joaquín Pontarelli (AB), 85’ Cristian Canuhé (AB).

CAMBIOS: 44’ Francisco Dutari x Nicolás Ayr (GB), 63’ Leandro Fernández x Mariano Guerreiro (GB), 64’ Cristian Canuhé x Gabriel Romero (AB), 69’ Maximiliano Salas x Joaquín Pontarelli (AB), 74’ Leandro Puig x Gustavo Aprile (GB), 79’ Darío Stefanatto x Facundo Castro (AB).

AMONESTADOS: 14’ Adrián Martínez (GB), 71’ Leandro Fernández (GB), 81’ Alexis Vega (AB), 91’ DarÍo Stefanatto (AB).

ÁRBITRO: Pedro Argañaraz.

ESTADIO: Islas Malvinas.