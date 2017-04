Inundación 2003: Reclaman porque la tragedia aún no tiene responsables

19/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 906 Noticias, Política, Regionales

A poco de cumplirse 14 años del hecho, el concejal Leandro González presentó un proyecto donde solicita justicia y esclarecimiento de la emblemática causa.

Al cumplirse en pocos días 14 años de la mayor inundación que sufrió Santa Fe, el concejal Leandro González presentó un proyecto, acompañado por los demás concejales del FPCyS, donde se solicita justicia y esclarecimiento de esta emblemática causa. En ese marco, reprochó que la Justicia aún no tenga responsables de esa tragedia ocurrida bajo la gestión de Carlos Reutemann.

“Es inadmisible, pasaron más de 5.100 días y una veintena de jueces. No existió voluntad para resolver esta causa emblemática que nos enluta cada 29 de abril. Los vecinos de Santa Fe no merecemos esta dilación permanente”, expresó González.

Al ser consultado por las razones por las cuales la causa está detenida, González expresó que “es un tema que tuvo condicionamientos políticos y cuestiones que debieron realizarse y no se hicieron. Esto deja abierta una situación de clara impunidad, respecto a quienes fueron responsables políticos como así también judiciales”.

La inundación provocó un dolor enorme en la mayoría de los vecinos de la ciudad. “En primer lugar las víctimas directas de la tragedia, quienes murieron por una causa que entendemos podría haberse evitado. Segundo, las pérdidas materiales y las secuelas psicológicas que aún padecen muchos de los que la vivieron. La situación se agrava por el desamparo que produce la falta de una respuesta institucional acorde a las circunstancias”, expresó el concejal.

González agregó que “la tragedia del 2003 no fue un fenómeno natural, sino una grave consecuencia de obras inconclusas, falta de planificación, de planes de contingencia y desidias políticas. Y esas son responsabilidades de quienes no se hicieron cargo para prevenir, evitar o al menos mitigar las secuelas de la inundación que además de los daños materiales, provocó más de una veintena de santafesinos fallecidos y un centenar más de víctimas”. Y agregó que “fueron obras no concluidas por una clara decisión política de los funcionarios del momento”.

En referencia a esta situación, González está convencido de que la causa ha sido dilatada con el claro objetivo de no asignar responsabilidades. “En estos años ha intervenido una cantidad considerable de jueces, dilatando el proceso y generando la desconfianza de la ciudadanía y el descreimiento de poder llegar alguna vez a la verdad”. Y agregó: “Cada 29 de abril, el dolor se reaviva ante la espera de un fallo judicial que determine si hubo responsabilidad por parte de aquellos funcionarios provinciales y municipales encargados, tanto de supervisar el desarrollo de las obras de infraestructura que hubieran permitido prevenir semejante catástrofe, como de diseñar las políticas públicas necesarias para atender las contingencias hídricas y meteorológicas”.

González señaló que además de los tres funcionarios procesados en la causa (Álvarez, Berli y Fratti), el exgobernador Carlos Reutemann y el exministro Mercier deben responder por el lugar que ocupaban en ese momento y por las obras que no fueron realizadas pese a los dictámenes de los organismos especialistas. “Si bien se dio la crecida del río Salado, hubo una obra de infraestructura como es el cierre del anillo de defensa que no se realizó. Y además, luego no se le avisó a los vecinos sobre la magnitud del evento que se pudo al menos prevenir. Debe haber responsables políticos”.

Para finalizar, González insistió en que “si no hay justicia, siempre va a quedar una mancha y un dejo de que lamentablemente la justicia no es igual para todos. La memoria y la justicia en la causa Inundaciones no deben ser una deuda recordada por los santafesinos como otras causas que no encontraron resolución y dejaron huellas de impunidad históricas en los ciudadanos”.

Fuente: UNO Santa Fe / EDXD.

Etiquetas: CONCEJAL, INUNDACION, JUSTICIA, PROYECTO, RESPONSABLES, santa fe