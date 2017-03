Insatisfechos, gremios docentes analizan la oferta salarial

29/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1203 Gremiales, Noticias, Provinciales

Ante la nueva oferta de recomposición salarial que expuso el gobierno el lunes, tanto el gremio de docentes privados (Sadop) como Amsafé no quedaron conformes. Afirman que “el aumento es insuficiente y el gobierno cambió unilateralmente el criterio de calcular los aumentos”. De todos modos, “bajarán lo ofrecido a las bases el próximo viernes”.

En la tarde del lunes se realizó un nuevo encuentro de la paritaria docente en el Ministerio de Trabajo de la provincia en Santa Fe. En ese marco, el gobierno –como ya había anunciado el gobernador Miguel Lifschitz- ofreció el 25 por ciento de aumento salarial a pagar en tres tramos (4 por ciento retroactivo a febrero, y un 13 por ciento en marzo, más un 8 por ciento en julio), con una cláusula gatillo que se activará automáticamente en caso que la inflación, medida por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), supere el incremento salarial otorgado.

En este marco, los gremios se manifestaron disconformes y tanto Amsafé como Sadop se mostraron insatisfechos por la propuesta. Según manifestó Oscar Lozeco, titular de Amsafé Capital “el gobierno santafesino modificó los de cálculos en base a los incrementos salariales”. En este sentido, agregó que “el gobierno ha definido unilateralmente la propuesta; se parece a la de los estatales pero no lo es”.

“Se decidió no contar el incentivo docente como parte del salario, cuestión que reduce sensiblemente la base sobre la cual se deberían aplicar los futuros aumentos”, aseguró Lozeco.

“No es el 25”

Por su parte, desde el Sadop se planteó que la oferta en cuestión no implica un 25 por ciento de aumento salarial. “En realidad, la oferta no es del 25, es del 22 por ciento. El porcentaje aplicado al salario termina dando entre el 22 y el 23 por ciento porque no contempla el Fondo de Incentivo Docente (Fonid)”, planteó la secretaria General del gremio, Patricia Mounier, en contacto con LT10.

En otros términos, “lo que se hace es aplicar un 25 por ciento sobre el sueldo que, realmente, paga la provincia, no con el incentivo que lo paga la Nación”.

Además, expuso que “el porcentaje no es suficiente”. Y agregó que “el gobierno nacional no anunció ningún incremento del Fonid y ha anunciado que no va a abrir la paritaria, por lo tanto no hay ámbito nacional para discutir ningún incremento”, recalcó.

