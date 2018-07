Inolvidable: Tomás González ganó en Termas de Río Hondo

La 7° fecha del año del TopRace Series se llevó a cabo este domingo en el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero en una final que compartió con el TopRace. Una competencia que lo tuvo como protagonista a Gonzalo Perlo en los primeros metros luego de haberse quedado con la pole en la clasificación del sábado. El piloto de Pilar largó primero con el auto del AMS y tuvo que aguantar la presión “Manu” Sapag quien ya había dejado atrás a Franco De Benedictis y Stefano Di Palma.

En la segunda vuelta cambió la punta de la carrera y pasó en manos de José Manuel Sapag con el Geely del Pfening Competición. Un piloto de Tigre que lideró gran parte de la final con un excelente funcionamiento del auto de la marca china. Ni siquiera el ingreso del auto de seguridad puso en duda el liderazgo de Sapag que cuando se relanzaba se afirmaba en la primera posición.

A todo esto, llegó el momento en el que los autos del TopRace empezaron a ingresar a la zona de boxes para hacer la recarga de combustible y comenzaron a mezclarse con los del Series depositando a Sapag en la 10° ubicación en la clasificación general. Hasta que se volvieron acomodar las posiciones, “Manu” aguantó a Gonzalo Perlo que quería lo que fue suyo pero Peter Olaz, ni lerdo ni perezoso, se metió segundo con el Mondeo de Sergio Guarnaccia y Tomás González tercero dejando cuarto al piloto del AMS.

Llegando a mitad de carrera, Sapag siguió dominando hasta que una vez más apareció el “pace-car” y todas las diferencias de acortaron con un Tomás González que se vino para adelante y se adueñó de la segunda posición mientras que Peter Olaz cayó a la tercera ubicación seguido por Gabriel Da Rold, Gonzalo Perlo, Stefano Di Palma y Fabián Flaqué. En el relanzamiento, Sapag picó en punta pero su compañero de equipo lo buscó por todos lados hasta que logró superarlo en la última parte de la prueba.

A partir de ahí, Tomás González se dedicó a cuidar la cuerda y en los últimos tres minutos de carrera administró el potencial del Geely que evidenció una ida de cola y trompa por el desgaste de una carrera de larga duración. Atrás Gonzalo Perlo atacó y se adueñó de la segunda posición y Peter Olaz de la tercera luego de protagonizar una maniobra con José Manuel Sapag que lo dejó en el noveno puesto.

Más atrás se dio una lucha intensa entre el líder del campeonato, Gastón Crusitta, que se vio involucrado en un toque con Bruno Boccanera, piloto de TopRace, que lo dejó muy retrasado en el clasificador luego de un trompo.

En los giros finales el joven piloto de Esperanza aseguró la carrera y alcanzó la primera victoria en la categoría. Con tan sólo 18 años y 7 presentaciones en el TopRace Series debutó como ganador entregándole el segundo triunfo consecutivo al Pfening Competición. Gonzalo Perlo se pudo recuperar luego de haber quedado quinto y cruzó la meta en la segunda posición. Un resultado que le sirvió al piloto de Pilar para sumar y descontarle puntos al “Gato” Crusitta que tuvo un domingo algo enredado. Tercero en pista terminó Peter Olaz, quien tuvo un gran regreso a las pistas con el auto del Hurlingham Competición, pero horas más tarde fue sancionado por el comisariato deportivo por la maniobra con Sapag y fue Fabián Flaqué con el Fiat Tipo del Octanos Competición el que ocupó el último escalón del podio.

Cuarto terminó Stefano Di Palma con el Mercedes Benz del DM Team, quinto Franco De Benedictis con el Ford del Forcam ABH Sport y sexto Gastón Crusitta con el Chevrolet Cruze del SDE Competición recuperándose para sumar y mantener la cima del torneo. Facundo Santos, Martin Ferreyra Dean, José Manuel Sapag y Peter Olaz cerraron el “top-ten”.

El campeonato del TopRace Series terminada la 6° y 7° fecha del año quedó en las principales posiciones de la siguiente manera: 1° Gastón Crusitta 109 puntos, 2° Gonzalo Perlo 97, 3° Gastón Pacioni 89, 4° Tomás González 54, 5° Stefano Di Palma 54, 6° Franco De Benedictis 53, 7° Fabián Flaqué 52, 8° Martin Coulleri 40, 9° Marcos Urtubey 39 y 10° José Manuel Sapag 30.

La próxima fecha será la 8° de la temporada 2018 el 26 de Agosto en el Autódromo de Salta.