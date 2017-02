Ingresan a una casa a plena luz del día y se llevan dinero y cámaras fotográficas

15/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 4 Actualidad, Noticias, Policiales

A plena luz del día y mientras los propietarios se encontraban en horario laboral autores ignorados lograron ingresar a una casa ubicada en calle Castelli al 2.200 para llevarse dinero y cámaras de foto. La escena fue advertida por la dueña de la casa al regresar al medio día a su propiedad.

El pasado martes en horas del medio día la propietaria de una vivienda ubicada en calle Castelli al 2.200 notó al ingresar a su casa encontró diversas habitaciones con desorden. Quiénes ingresaron a la propiedad a plena luz del día pudieron llevarse algo de dinero en efectivo y una serie de elementos electrónicos .

Los ladrones pudieron ingresar en un horario donde no había habitantes en la casa y lo hicieron por el patio de la misma abriendo una ventana del fondo de la propiedad para entrar a la vivienda, recorrer cada habitación con tranquilidad y llevarse plata y dos cámaras de fotografía.

No se descarta que quiénes ingresaron sean jóvenes teniendo en cuenta que para ingresar por el patio debieron saltar techos lindantes. Los mismos dejaron la escena saliendo por el frente de la vivienda sin ser advertidos por vecinos u ocasionales transeúntes.

Consultada por medios de prensa la vecina expresó: Por cómo me dejaron los cajones y placares buscaban cosas de valor como alhajas que no tengo. Más allá del dinero que no era mucho duele la manera en la cuál uno ve su casa dada vuelta y sentirte violada, sin intimidad”, comentó.

Personal policial se acercó al lugar para recavar la información necesaria para comenzar con la investigación y dar con los posibles autores del robo.

