Ingresan a robar a la casa de la presidenta comunal de Pujato Norte

13/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1553 Locales, Noticias, Policiales

El último sábado por la tarde se ausentó de su domicilio particular junto a su familia para participar de la Fiesta del Agua que se desarrolló en Pujato Norte y alrededor de las 22 un familiar fue hasta la vivienda y encontró una persiana del frente de la propiedad violentada. De la casa se llevaron dinero en efectivo entre otras cosas.

Autores ignorados lograron violentar una persiana y así ingresar a una casa particular ubicada en calle Castelli al 2300 de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió el pasado sábado entre las 19 y 22 momento en el cuál se ausentó la propietaria de la misma.

Adriana Engler, presidenta de la Comuna de Pujato Norte, salió de casa para presenciar una nueva edición de la Fiesta del Agua que se realizó durante el fin de semana en Pujato Norte dejando su propiedad con las medidas de seguridad pertinente. Alrededor de las 22 un familiar se acercó hasta la propiedad notando una ventana violada. Al ingresar noto un gran desorden en diversas habitaciones.

Consultada al respecto Engler expresó: “El robo sucedió el sábado entre las 19 y las 22 cuando me fui con mi familia a Pujato Norte. Mi hermana fue hasta mi casa alrededor de las 22 para acostar a mi mamá y allí observó una ventana rota y un gran desorden dentro de las habitaciones.

No se llevaron muchas cosas, apenas algo de dinero en efectivo y unas alianzas de poco valor económico pero sí de gran importancia afectiva. Está claro que buscaban dinero porque debajo de una cámara de fotos había dejado $ 200 y solo se llevaron esa plata dejando la cámara.

Teniendo en cuenta mi ausencia en un horario determinado por un evento en Pujato Norte está claro que se trata de un caso más donde alguien pasó el dato que a tal hora no iba a estar. Fue un robo donde en el medio hubo una persona que pasó datos. Me siento muy dolorida por la situación, la casa toda revuelta, una todavía está ordenando cosas y se da cuenta que faltan algunas cosas más y sinceramente me siento violada, estoy muy dolida”, expreso la mandataria de Pujato Norte.

Con respecto al robo no se supo el importe final de dinero sustraído pero el mismo no sería un número importante.

Efectivos policiales llegaron de inmediato al lugar para comenzar con la investigación correspondiente. Según datos recavados en el lugar ningún vecino observó movimientos raros dentro del horario donde presuntamente ocurrió el robo.

Etiquetas: ADRIANA ENGLER, casa, CASTELLI 2300, DINERO, ESPERANZA, policia, ROBO