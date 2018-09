Impacto en la grieta: hicieron una encuesta para Presidente y ganaron los indecisos

Si el escándalo de los cuadernos de las coimas frenó un tibio crecimiento de Cristina Kirchner y la crisis económica profundizó la caída de Mauricio Macri, la conjunción de ambas fuerzas podría estar engendrando un nuevo fenómeno: más gente no sabe a quién votaría para Presidente en 2019.

El dato surge de la última encuesta de la Universidad de San Andrés, que hace un completo informe mensual. En esta oportunidad, el relevamiento de agosto se hizo entre los días 16 y 25, con 1.001 casos de todo el país. Hombres y mujeres de 18 a 64 años. El trabajo se presenta en un informe de 39 páginas. Tiene un margen de error de+/- 3,5 puntos. Parte de esta tendencia ya se había registrado en la medición anterior.

“Considerando las próximas elecciones presidenciales de 2019, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría?”, consultó la Universidad. Y allí sorprende el porcentaje ganador: 35% opta por el “no sabe”. Indecisos. Si se le suma el 8% que no quiso contestar, hay un 43% de voto no positivo.

El 57% restante se divide bastante parejo: un 27% elige “votaría por un candidato de Cambiemos” y un 30% por “algún candidato de la oposición”. Aquí se pueden hacer dos lecturas, que parecerían contradictorias pero ambas resultan válidas. Por un lado, la oposición le saca ventaja al oficialismo y podría entusiasmarse con un posible triunfo. Pero por el otro, esa oposición hoy es imprecisa y dispersa y Cambiemos está más claro y consolidado. Resumen: pronóstico incierto.

Lo llamativo del alto número de indecisos es que en una virtual competencia entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, allí estarían en el ring electoral los máximos exponentes de la grieta y uno podría presumir que minimizaría las chances del resto. Para tener un parámetro comparativo, entre Macri y Daniel Scioli, en la primera vuelta de 2015 sumaron más de 70 puntos.

¿Cómo se explicaría el nuevo fenómeno? Quizá no es tan complejo. Como ya se explicó, el Presidente cae por la economía y la ex no crece por la corrupción. Y en paralelo, no aparece ningún otro opositor, ninguna tercera opción, que genere demasiado entusiasmo como para engordar el grupo no oficialista.

Los datos

Algo de esto lo muestra la misma encuesta.

1) Números negativos para Macri: sólo un 19% de los consultados está “satisfecho” con la marcha general del país; en noviembre llegaba a 53%. El 64% desaprueba la gestión del Presidente, que además suma 57% de imagen negativa.

2) Números negativos para Cristina: tiene récord de imagen “muy mala”, con 54 puntos. Si se agrega el “mala”, llega a 67 puntos de imagen negativa. Un 53% dice que el caso de los cuadernos de las coimas afecta la imagen que tenía del kirchnerismo.

3) Números negativos para una tercera opción: en el ranking de imagen, los opositores mejor posicionados son Ricardo Alfonsín y Margarita Stolbizer. Como ya ocurrió otras veces, la gente pondera a estos dirigentes pero luego no los elige como primera ni segunda opción a la hora de votar. Ambos ya intentaron para Presidente y les fue entre regular y mal.

Con este escenario, quizá la mejor conclusión es que, a nivel electoral, no hay por ahora ninguna conclusión definitiva.