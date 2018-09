Humor Político: Balcarce, solo como un perro

Balcarce, venga para acá. ¡Ya mismo! ¡Sit Balcarce! No no no, hoy no hay tirita de asado. ¿Qué te pasó Balcarce?? ¿Cómo dejaste que se te armara semejante tormenta??? ¿Dónde quedó tu know how arrabalero? ¿Qué se hizo de ese olfato político que trajiste de Catán? ¿Te dormiste??

Que se le hayan escapado las tortugas de las Lebac a Sturtzenegger, vaya y pase. Que Dujovne haya arrancado con tanto entusiasmo que en la primera curva siguió de largo y se la dio contra el guardarail, te la tomo. Que Quintana y Lopetegui se hayan puesto el gobierno de sombrero, también se puede entender. ¿Pero que esta crisis te explote a vos? ¿Con tu experiencia? No Balcarce. Esto no te puede estar pasando. Tenías el partido dominado y ahora tenés a todo Cambiemos colgado del travesaño.

Después de las elecciones del año pasado, el gobierno estaba 2 a 0 arriba cómodo. En su momento, te advertí sobre el riesgo de achancharse recordándote el famoso razonamiento de Bilardo: ir ganando 2 a 0 es el peor resultado porque si te hacen un gol, se te ponen 2 a 1, los nervios te traicionan y es muy probable que te empaten. Pasa en el fútbol y pasa en la política.

En diciembre, con el escándalo en la Plaza del Congreso, los contrarios te coparon el medio campo y te sacaron la pelota. Con la corrida cambiaria de mayo y el llamado al FMI se pusieron 2 a 1. Con los cuadernos Gloria te pusiste 3 a 1, pero ahora, con la estampida del dólar, la inflación al doble de lo previsto, la recesión y la crisis de gabinete, otra vez se pusieron a tiro. Disculpame Balcarce, pero es todo culpa tuya. ¿Sabés por qué? Por no hacer lo que tenías que hacer.

Se suponía que estabas allí para evitar los errores del mejor equipo en 50 años. Tenías que darles más velocidad, precisión y al mismo tiempo aportarles calle, viveza, barrio. Una misión casi imposible pero imprescindible, como diría el gran Santiago Kovadloff. A propósito, leíste los libros de él que te mandé, ¿no? Balcarce, mirame bien. ¿Leíste todo, no?

Tampoco lograste ese gran acuerdo con todos los sectores políticos del que hablamos desde el primer día. Ni una Moncloita, ni tu CONOBAL (Comisiónòn de Notables Balcarce), ni nada. De haber hecho en su momento un gran acuerdo político, hoy esta crisis te agarraba con todo el arco político comprometido y mucho mejor parado. ¿No quisiste negociar con el peronismo cuando tenías el viento en la camiseta porque decías que eran la vieja política? Ahora vas a tener que sentarte a negociar con ellos para pedirles que te aprueben un miserable presupuesto,pero con la camiseta desinflada. Esa misión era toda tuya, Balcarce.

Tu nuevo desafío es bajar decibeles, acomodar la macro y liderar la unidad. A cara de perro. Los que juegan en tu equipo que no rompan las pelotas, especialmente los radicales.

Los exportadores que por cada dólar cobraban 20 mangos y ahora van a cobrar 40, por una retención de 4 pesitos no da para quejarse. Muzzarella y a ponerla. O vuelve Cruela De Vil (o al menos que sigan creyendo eso).

No dejes que ningún funcionario improvise un stand up televisivo porque con tanto inútil en el gobierno, el riesgo de un Tom y Jerry lo tenés a la vuelta de la esquina.

Cuidame a Marcos Peña que le están pateando de todos lados. No hay Macri sin Marcos Peña. Y no hay estrategia electoral exitosa sin Marcos Peña. Pero tampoco dejes que el Jefe de Gabinete supedite las políticas públicas a la conveniencia electoral. Ojo ahí Balcarce porque ese fue el planteo táctico equivocado. Por temor a perder las elecciones no hicieron lo que había que hacer. El famoso “te la pasaste boludeando dos años” de Melconian.

Y atenti con Lilita. Traete un perro amigo del conurbano que le haga marca personal. Todo sabemos que la República está dividida en cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Lilita. La amamos. Cuando denuncia y defiende la República es la mejor de todas. Pero cuando derrapa es insuperable.

No podes permitirle que diga que a ella y a Macri los van a tener que sacar muertos de la Casa Rosada como si fuera el Palacio de la Moneda en Chile. Una locura que tiene dos grandes complicaciones. La primera es que una dirigente de este nivel no puede responderle a una pandilla de golpistas con semejante desmesura de violencia. La segunda es que nos obliga a tener que explicarle a Macri quien fue Salvador Allende, hacerle mirar todas las películas que hay sobre Neruda y ponerlo a escuchar las canciones de Victor Jara. Es mucha data junta para un tipo que en 1973 sólo trataba de convencer al portero de Mau Mau para que lo deje entrar.

Ahora bien, controlado el equipo propio concentrate en los contrarios.

En principio neutralizá rápidamente el juego del kirchnerismo, que son los que hacen más quilombo porque no les queda otra. Entretenelos discutiendo esas cosas que a ellos los mantiene vivos y que ya nadie discute en este mundo. Nunca te olvides que esta gente viene de liberar Saigón. Hablales de Ho Chi Minh y de Nixon. Hasta ahí llegaron. Todavía les faltan 40 años más para entrar al Siglo XXI y entender algo del presente.

Al resto de los contrarios los tenés que marcar en zona. Y cuando por ahí se te escapa alguno lo bajas de atrás sin piedad.

Por ejemplo, Barrionuevo salió por TN diciendo que Marcos Peña es López Rega. Imaginate, comparar a un tipo de esta democracia, por más que no te guste, con aquella bestia fascista que bajo el gobierno de Isabelita dominó el país a su antojo, creó la Triple A y fundó el terrorismo de Estado, es un disparate que no podés dejar pasar, Balcarce.

Ahí le entrás con los tapones de punta o directamente le hachás los tobillos. Como cuando Maradona recién empezaba y le tocó jugar contra Perfumo. En la primera pelota que tocó el Diego, el Mariscal le metió un planchazo que le aflojó hasta las muelas. Después le tendió la mano para ayudarlo a levantarse y le dijo: “¿Te dolió mucho nene?”. “No, no para nada señor”, le contestó un Maradona aterrorizado sabiendo que en el próximo cruce lo sacaban en ambulancia.

Tampoco les tengas miedo a Moyano y a Moreno que insisten con que este gobierno se tiene que ir ya. Le ponés un Giunta a cada uno y no joden más.

Con el resto del peronismo algo hay que negociar. Civilizadamente. Hagamos de cuenta que ninguno tuvo nada que ver con el kirchnerismo y escapemos todos juntos hacia el futuro.

Massa, Solá, Pichetto, Urtubey, jugá con todos ellos y no preguntes demasiado. O con Alberto Fernández, Jefe de Gabinete desde 2003 a 2008,que niega rotundamente haber visto pasar ningún bolso por la Casa Rosada. Listo. Decile que sí, hacete el boludo y mirá para adelante.

¿Qué le vas a decir a Fernández? ¿Nunca se preguntó de donde salió la guita para las legislativas del 2005? ¿O para las presidenciales 2007? ¿Y cuando Lilita denunciaba lo que ahora todos sabemos de López, Baratta o De Vido? ¿Ni siquiera por curiosidad se le ocurrió investigar?. Vamos Balcarce. Silencio. Menos averigua Dios y perdona. Si te ponés en exquisito te vas a quedar solo. Si es que ya no lo estás. Es hora de salir de esta crisis que no es solo económica. También es política. Por eso tu rol es fundamental.

Nuevamente la historia te convoca. Hacelo por tus cachorros. Y por los cachorros de tus cachorros. Y por todos los perros de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Y por vos. Y por mí. Y por todos nosotros.

Y por el querido Julio Blanck que te mira desde el cielo.