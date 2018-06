Hugo Moyano ratificó el paro de Camioneros para el jueves: “No habrá cortes de ruta”

Hugo Moyano ratificó hoy el paro nacional de Camioneros para el jueves próximoen reclamo de un aumento salarial del 27 por ciento. “Tuve una reunión con el sector empresario y nos dijeron que no está en condiciones de hacerlo. No pueden ofrecer más del 15%. Ratificamos la medida de fuerza para el día jueves, que se resolvió en la asamblea general”, sostuvo el gremialista.

En una conferencia de prensa desde la sede gremial, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones dijo que la medida fuerza no incluirá una movilización y aclaró que no habrá cortes de ruta ni piquetes en los accesos a la Capital.

“Todo esto [sobre los cortes] es lo que la señora Patricia Bullrich ha dicho. No vamos a hacer nada que no corresponde y que no tenga que ver con el derecho de hacer una medida de fuerza. Si ellos deciden reprimir, veremos qué decidimos”, aseveró.

El gremialista apuntó contra el Gobierno y cuestionó a sus pares de la CGT, que negocian un acuerdo con la Casa Rosada para evitar una eventual huelga general . “Si alguien lo quiere tomar con un mensaje, que lo tome. Nosotros cumplimos con lo que los trabajadores no han pedido, que es un paro en reclamo por mantener los salarios que realmente posibilitan vivir con mediana dignidad”, lanzó.

“En ausencia de la CGT, que es la que debería haber tomado la medida, lo hacemos por nuestro reclamo, pero seguramente se van a sumar muchos porque la gente espera que alguien le diga al Gobierno que se han equivocado”, remarcó.

El sindicato de Moyano se reunirá mañana con los representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) para continuar con la negociación paritaria. El martes pasado la cartera de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles a pedido de la Fadeeac. Por lo tanto, si la CGT posterga la huelga general, Camioneros estaría actuando fuera de la ley.

“Mañana es la audiencia, pero ya nos dijeron que no pueden ofrecer más del 15%. No sé si el Gobierno no los deja. Nosotros no vamos a firmar por menos del 27%”, avisó.

Fuente: La Nación.