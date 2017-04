Húbeli: “No voy a perder un amigo por discutir de política”

26/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1404 Locales, Noticias, Política

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (CECE), Héctor Húbeli, realizó un análisis del panorama político nacional y local de cara a las elecciones legislativas de octubre. Con críticas a las políticas del gobierno de Mauricio Macri, de quien dijo estar “en las antípodas” y a la dirigencia esperancina, insistió en que no será candidato aunque reiteró su apoyo al peronismo.

En diálogo con la CSC Radio, Húbeli consideró que “si seguimos con estas políticas la situación va a desmejorar” y opinó que las políticas del gobierno son “un volver a la década del ´90”. No obstante, valoró que “pronto habrá elecciones y el que entra por el voto, sale por el voto”.

“Macri ganó las elecciones con buenas armas, tiene que terminar su mandato y hacer lo que prometió. No hay ninguna duda de que gobierna para una minoría privilegiada porque la transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores acaudalados es muy importante. Peor la gente lo eligió y habrá que bancarlo, aunque con las elecciones podrán ratificarlo o no”, analizó.

En cuanto a la situación del PJ, sostuvo que “hoy por hoy el peronismo depende de (la ex Presidenta) Cristina (Kirchner) y eso no es tan bueno”. “Es importante que el destino no dependa de una sola persona pero hoy por hoy Cristina mantiene su magnetismo –según las encuestas- y creo que todos se van a encolumnar detrás de ella. Y habrá que orar y encomendarse a Dios”, ironizó.

Sobre esa dependencia de la ex mandataria, sostuvo que “la clase media volverá a pedir al peronismo para que trate de llevar a un mismo plano de igualdad, porque la sociedad en los últimos años se ha vuelto muy desigual. Y el peronismo volverá a intentar poner en un mismo plano de igualdad. Y si no es así, decide la mayoría y no hay que fanatizarse”.

La situación en Esperanza

Consultado por la posibilidad de renovación en Esperanza bromeó que “hay que hacer un bingo”. “Uno ve cómo se están preparando los jugadores: el que estaba primero va segundo, el segundo va cuarto, el cuarto vuelve al primer lugar, y aunque cambia el collar, el perro es el mismo, tanto en el oficialismo como en la oposición”, analizó.

En cuanto a las legislativas, también cuestionó que “son los mismos jugadores” lo cual “refleja la baja formación ciudadana que hay que en Esperanza” y criticó que “en Esperanza el Partido Justicialista los convoca después que se cierran las listas”.

Sobre la figura de la intendenta, Ana Meiners, dijo desconocer “quien será el delfín de Ana” y opinó que “estaría más feliz si gana (Mauricio) Macri en lugar de Cristina” porque “a lo largo de los años, no emitió un solo gesto en favor de Cristina”.

Respecto de una posible candidatura ironizó: “Mi caballo no corre en cuadreras, corre en el Carlos Pellegrini una vez al año” aunque resaltó: “Siempre colaboré con el peronismo”. “No saco los pies del plato del peronismo, soy amigo de todos los muchachos del PRO aunque estoy en las antípodas de Macri pero no voy a perder un amigo por discutir de política”, concluyó.

