Hockey: Por una nueva fecha de la ASH Alma recibe a Uni de Santa Fe

Desde las 16:30 el primer equipo de Alma Juniors será visitante de Universitario de Santa Fe en el sintético de Avenida Argentina en la reanudación del torneo de la Asociación Santafesina de Hockey “Copa Diario El Litoral”. La actividad comenzará a las 9 con Inferiores. El lunes será el turno de los Caballeros.

Este fin de semana se reanuda el torneo de Primera División e Inferiores “Copa Diario El Litoral” Damas de la Asociación Santafesina de Hockey.

De visitante, en casa, Alma Juniors enfrentará a Universitario de Santa Fe repitiendo el choque de la última semana por el Campeonato Regional C NEA Damas que fue con victoria para las esperancinas.

Con tira completa los encuentros darán inicio a las 09 en Sub 14, Sub 16 desde las 10, Sub 12 a las 11:15, Infantiles desde las 12:15, Sub 18 a las 13:30, Reserva a las 15 y Primera División a las 16:30.

Por su parte los Caballeros cerrarán el lunes la segunda fecha del certamen de las asociaciones de Santa Fe y Paraná recibiendo en el sintético de Avenida Argentina a Paraná Hockey Club.

La Reserva comenzará a las 14:30 y Primera División desde las 16.

