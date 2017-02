Hockey: La Federación del Oeste comienza a organizar su temporada

09/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1090 Deportes, Hockey, Noticias

La Federación del Oeste de Hockey que nuclea a importantes instituciones de Las Colonias comenzó el armado dirigencial y deportivo para la temporada 2017. La bocha comenzará a rodar con un torneo de verano para la categoría Damas que será la antesala de las competencias oficiales y preparación para los eventos de seleccionados.

La Federación del Oeste de Hockey sobre Césped, que integra a equipos de Las Colonias, comenzó la organización de la temporada 2017 para sus diversos torneos.

Se incorpora al calendario deportivo de la misma en forma Oficial la Copa de Verano la cual se disputara en categoría Mayores Damas. La misma dará inicio el domingo 19 de febrero y se disputara hasta el domingo 05 de marzo inclusive.

El Torneo Oficial 2017 dará inicio el domingo 19 de marzo. Además la Federación participará este año en los torneos nacionales de selecciones Región NEA en las categorías Sub 14 y Sub 16 Damas y en los nacionales de selecciones Sub 21 Damas,Mayores Damas y Mayores Caballeros además de la Sub 12 Damas en el torneo de selecciones NEA – NOA. Entre los eventos de importancia se destaca por primera vez la participación de la Federación del Oeste de Hockey en el Regional de Clubes Zona NEA Categoría D que se disputará del 26 a 29 de marzo en escenario a definir.

Entre otros anuncios la Federación confirmó que dictará entre febrero y marzo cursos de capacitación arbitral y el curso de nivel inicial para entrenadores con fechas a confirmar.

Trabajo de Seleccionados

El el mes de Abril comenzaran los trabajos de preparación de los preseleccionados con vísperas a los compromisos planteados por la Federación para el presente año. La convocatoria de jugadoras y el lugar de entrenamiento se informara por circular a los clubes integrantes de la misma.

Calendario de Regionales y Nacionales de Selecciones

SUB14: Julio

Mayores Damas y Caballeros: Agosto

SUB16: Setiembre

SUB21: Octubre

SUB12: Noviembre

