Hockey: Juventud Unida de Humboldt finalista de la Copa de Verano

Este domingo se jugará la última fecha de la Copa de Verano de Hockey de la Federación de Hockey del Oeste Santafesino. Desde las 18 el Club Antártida de San Francisco y Juventud Unida de Humboldt jugarán en Rafaela la final de la Copa de Verano.

Se disputaran en el CLUB CRAR el día DOMINGO 5 DE MARZO los partidos correspondientes a la clasificación final de la COPA DE VERANO 2017 MAYORES DAMAS. En dichos partidos se definirán las posiciones de cada equipo en dicho evento.

El orden de partidos para el día DOMINGO 5 DE MARZO es el siguiente:

09:00 HS CLUB ATLÉTICO PILAR VS CLUB SAN MIGUEL (ARROYITO)

10:20 HS CLUB SPORTIVO NORTE VS 9 DE JULIO DE MORTEROS (*)(GANADO CLUB SPORTIVO NORTE 3 A 0)

11:30 HS AMISTOSO SAN MIGUEL (ARROYITO) VS CLUB SPORTIVO NORTE DE RAFAELA

14:15 HS CLUB MORENO DE LEHMANN VS C. A. SAN JORGE

15:30 HS CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA VS CLUB BEN HUR DE RAFAELA (3 Y 4 PUESTO)

16:45 HS AMISTOSO CLUB CRAR VS C. A. SAN JORGE

18:00 HS CLUB ANTÁRTIDA (SAN FRANCISCO) VS CLUB J. U. DE HUMBOLDT (FINAL)

(*) El partido que deben disputar el Club Sportivo Norte de Rafaela contra el Club 9 de Julio de Morteros se le da por ganado al Club Sportivo Norte debido a que la representante del Club 9 de Julio de Morteros informo que su institución no se hará presente el día Domingo 5 a disputar el partido programado.

Se programara un partido amistoso entre el Club Sportivo Norte de Rafaela y el Club San Miguel (Arroyito).

AMISTOSOS

10:20 HS CLUB 9 DE SETIEMBRE VS EQUIPO A CONFIRMAR

11:30 HS SAN MIGUEL (ARROYITO) VS CLUB SPORTIVO NORTE DE RAFAELA

16:30 HS CLUB CRAR VS C. A. SAN JORGE

