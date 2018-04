Hockey: Encuentro de Infantiles entre Alma Juniors y Colón de San Justo

Alrededor de 100 jugadoras acompañadas por entrenadores y padres disfrutaron de partidos, juegos y un tercer tiempo.

La tarde noche del viernes reunió en el Polideportivo de Avenida Argentina un centenar de chicas que a través del hockey sobre césped disfrutaron de una jornada de integración.

Jugadoras de categorías Infantiles de Alma Juniors y Colón de San Justo jugaron una serie de partidos amistosos culminando la jornada con un tercer tiempo.

Desde la Subcomisión de Hockey sobre Césped de Alma Juniors se trabaja en diversos frentes y anoche se cumplió un nuevo objetivo de integración entre jugadoras, dirigentes y familias de dos instituciones que podrá repetirse a futuro.

Lo que viene

Hoy sábado en el sintético de Banco Provincial, Alma Juniors en Damas, por Zona Campeonato, visita a las “bancarias” por la séptima fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

El domingo en el sintético de Avenida Argentina los Caballeros de Alma Juniors disputan la tercera fecha del torneo de la Asociación Santafesina de Hockey. Desde las 16 en Reserva enfrenta a Club Atlético Litoral y desde las 17:30 en Primera División enfrentando a La Salle. El martes desde las 15:30 por el Torneo de la Federación del Oeste de Hockey ante La Emilia de San Jorge.