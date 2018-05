Hockey: Alma Juniors venció a Paraná Rowing Club

Aprovechando el feriado del 1° de mayo el sintético de Avenida Argentina fue el escenario elegido para el partido que debían jugar en Primera División Alma Juniors y Paraná Rowing Club correspondiente a la cuarta fecha del torneo “Dos Orillas” en Zona Campeonato que fue suspendido por lluvia al momento de la disputa del juego.

El partido fue favorable para las esperancinas que derrotaron a las de Paraná por 3 a 2. Los goles de las “lobas” fueron anotados por Julieta Grenón en dos ocasiones y Patricia Miranda.

Con esta victoria Alma Juniors se ubica quinto en la tabla de colocaciones con 11 puntos a 6 de El Quilla y Santa Fe Rugby Club que lideran la Zona Campeonato con 17 unidades.

Continuando con la competencia el sábado en el sintético de Avenida Argentina, Alma Juniors, por Zona Campeonato, recibe a La Salle Jobson de Santa Fe por la octava fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.