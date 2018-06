Hockey: Alma Juniors empató en casa con CAE de Paraná

Desafiando al frío anoche en el sintético de Avenida Argentina se puso en marcha la sexta fecha del Oficial “Dos Orillas” Caballeros organizado por las asociaciones de Santa Fe y Paraná.

Alma Juniors en Primera División recibió la visita de Estudiantes de Paraná. En un entretenido partido la visita se puso en ventaja y pudo estira el marcador para pasar a ganar por 2 a 0 y Alma Juniors pudo empatarlo y así llevarse un punto.

Los goles para el equipo esperancino fueron anotados en las dos oportunidades por Alejo Heymo.

Jornada de sábado

Por el debut de la Selección Argentina en Rusia la actividad para el “Dos Orillas” de hockey femenino comenzará más tarde de lo habitual. Por Zona Campeonato Alma Juniors viaja a Paraná para enfrentar a Estudiantes Negro por Zona Campeonato. Por la undécima fecha jugarán desde las 14 en Sub 12, a partir de las 15 el Sub 14, desde las 16 el Sub 16, 17:15 el turno para el Sub 18, a las 18:45 Reserva y desde las 20:15 Primera División.

En Esperanza

Hoy desde las 14 se jugarán tres partidos correspondientes a la fecha seis del Oficial de Mamis Hockey en el polideportivo de Avenida Argentina y Alma Juniors desde las 16 jugará ante Universitario. En la previa se medirán Colón de Santa Fe – CRAR y Querandí – Suboficiales.