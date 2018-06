Hermanos en ascenso: La historia de los Vazzoler

Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Así lo entienden Francisco y Nicolás Vazzoler, que además del apellido comparten, entre otras cosas, la pasión por el fútbol. Solo Ascenso te cuenta su historia.

Oriundos de Esperanza, Santa Fe, dejaron su pueblo natal para recorrer el largo y duro camino del fútbol de ascenso, aunque desde lugares distintos. ¿Cómo fue el recorrido que hicieron? “Me formé en un Unión de Santa Fe y Vélez. Luego tuve experiencias en el Federal A y más tarde llegué a la B Metro, gracias a Fernando de Souza y el Cholo Pavón, dos grandes personas que confiaron en mí”, explicó Pancho, el delantero. En mi caso, comencé trabajando en la primera de Midland como ayudante de campo, luego tuve un paso corto por Excursionistas y más tarde en la Reserva de Colegiales, donde también llegué por intermedio de De Souza, el mismo entrenador que llevó a mi hermano al club. Y finalmente la última experiencia en Fernando Cáceres Fútbol Club, donde pudimos ascender al próximo Regional”, comentó Nicolás, el entrenador.

Uno adentro de la cancha y el otro del otro lado de la línea de cal. Pero los opuestos, si bien son opuestos, también son complementarios y así lo entienden los Vazzoler. “Siempre tratamos de ayudarnos. Lo escucho a mi hermano porque es un obsesivo de la táctica y el entrenamiento, y me aporta un montón”, afirmó Francisco y Nico completa la idea: “Siempre nos ayudamos. Él dice que me escucha, pero en realidad yo lo escucho a él. Sumó mucha experiencia y me parece importante conocer su opinión. Venimos de una familia atravesada por el fútbol”.

Y obviamente que además de ayudarse mutuamente, ambos se acompañan y se alientan siempre que pueden. “A Defensores lo fui a ver siempre que pude. Y en general a Pancho lo seguí en cada club. Recorrí muchos kilómetros por él. Me da mucha satisfacción verlo en una cancha” expresó con orgullo el DT, mientras que el goleador no se quedó atrás con los elogios: “Siempre que pude, fui a ver los partidos de Cáceres. Por él y porque me gustaba mucho como jugaba el equipo, con una idea muy clara, la que a mí me gusta también”.

La que acaba de terminar fue una temporada especial para los dos. Pancho fue el goleador absoluto y logró el ascenso a la B Nacional con Defensores de Belgrano, mientras que Nico también logró dar un salto de categoría con Fernando Cáceres Fútbol Club. ¿Cómo vivieron estos logros? “Con una alegría inmensa. Es la vez primera que me toca ascender y la sensación es hermosa. Y obviamente es gratificante ser el goleador, pero eso se lo debo a mis compañeros. Ojalá me toque vivir otra vez una experiencia cómo esta porque se disfruta muchísimo”, describió Francisco. También, con mucha felicidad. Era un desafío muy importante para el cuerpo técnico. Armamos un grupo de trabajo muy bueno y, principalmente, tuvimos muy buenos jugadores, con mucha experiencia que nos han ayudado muchísimo”, destacó Nicolás y agregó: “Hicimos una buena preparación (desde diciembre), los jugadores confiaron y defendieron una idea, y finalmente pudimos clasificar al Regional de 2019. Es mérito de los futbolistas”.

El Vazzoler entrenador fue sondeado por algunos clubes del fútbol metropolitano debido a la buena campaña que redondeó con Fernando Cáceres y por su exigente método de trabajo, que incluye la aplicación de la tecnología. “Es muy gratificante que se interesen por el trabajo, nos motiva y obliga a seguir preparándonos. Somos un cuerpo técnico que quiere progresar y esa es la intención”, afirmó.

Por último, los hermanos se refirieron a la posibilidad de compartir equipo alguna vez. “Me gustaría mucho. Como dije antes, me gusta cómo juegan sus equipos y me identifico con esa forma. De todas maneras, sé que es difícil. Quizás pueda ser incómodo para los dos. Pero si cada uno sabe el rol que ocupa, sí se dé alguna vez, creo que sería muy lindo” remarcó Pancho. “Pienso igual. Lo admiro como jugador, y sería una experiencia muy buena. También comparto que no es la situación más común y hay que vivir la experiencia para ver cómo se da el día a día, pero tenemos muchos puntos en común sobre el fútbol y la vida en general”, cerró Nico.

Fuente: Solo Ascenso / Melisa Ojeda.