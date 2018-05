“Hay obras hídricas necesarias para nuestro Departamento que deben acelerarse” pidió Pirola

El eje del encuentro fue la preocupación del legislador provincial por el impacto negativo que podrian ocasionan las obras previstas a realizarse aguas arriba en la cuenca del Vila-Cululú.

Esta preocupación que se extiende a Presidentes Comunales, Intendentes y miembros de entidades vinculadas a la producción primaria y que son parte de las localidades atravesadas por la mencionada cuenca en el departamento Las Colonias fueron el eje del encuentro de una reunión informativa donde el Secretario de Recursos Hídricos efectuó un detalle las obras que la administración provincial realizará para atenuar el impacto del agua que baja del Departamento Castellanos mediante el financiamiento obtenido del gobierno nacional para el reacondicionamiento del canal Vila-Cululú que demandará una inversion por un monto de cuatrocientos millones de pesos y que según sostiene la Secretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe mejoraría la situación en los departamentos Castellanos y Las Colonias.

Por otra parte y en el marco de trabajo que desarrolla el Secretario de Recursos Hídricos ante el planteo del Senador, el Ing. Bertoni se comprometió a realizar en pocas semanas una reunión con sectores involucrados en Las Colonias para detallar las obras que están previstas en esta readecuación de la cuenca Vila-Cululú.

“Esta preocupación la venimos marcando desde hace mucho tiempo, todos sabemos que el Cululú y el Salado no se canalizan, y las pocas obras que se realizaron aguas arriba no sólo no resolvieron la situación de esos lugares sino que agudizaron los problemas aguas abajo, al recorrer Las Colonias me encuentro con productores muy cansados de esta situación de ahí nuestro planteo. En esta obra de la cuenca que se abre la licitación en Sunchales el dia viernes hay previstas algunas obras interesantes que hace tiempo venimos planteando como los nuevos puentes y aliviadores sobre las Rutas Provinciales 69s, 62 y 50s, esperamos que las obras planteadas y la información que nos brindó el Secretario nos permiten mirar el futuro con cierto optimismo” cerró Pirola.

Por último el Senador por Las Colonias Contador Rubén Pirola reconoció la constante predisposición de trabajo y compromiso del Secretario de Recursos Hídricos Ingeniero Juan Carlos Bertoni.

Pedido de informes por las obras del Canal Alem en Esperanza

El representante de los intereses de los habitantes del Departamento Las Colonias presentó un pedido de informes para conocer y de esta manera transmitir a todos los esperancinos las condiciones y especificaciones técnicas generales y particulares de la obra “Desagüe Calle 72 – Alem entre calles 85 – San Janssen y 105 Rivadavia, obra popularmente conocida como canal Alem.

En los considerandos de la solicitud el legislador provincial solicita, saber,

que condiciones de la adjudicación y firma del contrato de obra pública a favor de la contratista Río Salado SRL; el detalle de las mediciones, certificaciones y pagos de obras; como así también el detalle de inspecciones de obra, registro de actas y órdenes de servicio confeccionadas por la inspección, conforme Capítulo IV, artículos 30 a 38 del Pliego Único de Bases y Condiciones; como así también el detalle de órdenes de servicio u observaciones realizadas por la Municipalidad de Esperanza y elevadas a la contratista o a la inspección, en relación con la ejecución de la obra y problemas derivados de la misma; y además si se han iniciado procedimientos, de acuerdo con el Capítulo IX del Expediente Nro. 36723 – JI “Multas” del Pliego Único de Bases y Condiciones, a la contratista por faltas o infracciones, remitiendo copia de la documentación respectiva. Además de solicitar saber qué acciones o trabajos se exigen a la contratista para la reparación de los socavones producidos.

“Todas las respuestas a la información requerida serán expuestas a los esperancinos para llevarles tranquilidad sobre una obra largamente esperada, misma manera de llevar control que tendremos con cada una de las obras que gestionamos para cada una de las localidades de nuestro departamento en función de la ley de endeudamiento” confirmo el Senador Pirola.

