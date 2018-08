Grenón: “El corte del fin de semana no tendría que haber sucedido”

Desde las 23 del sábado hasta las 5 del domingo la EPE no pudo suministrar servicio a gran parte de la ciudad. La salida de servicio de un transformador de gran tamaño en la Planta Transformadora se dio mientras la lluvia y el viento intenso afectaban a la región.

Daniel Grenón, Jefe de Sucursal Centro de la Empresa Provincial de la Energía, con respecto al corte de suministro del fin de semana comentó: “Tenemos que volver a lamentarnos por una falla técnica, una falla en los materiales. Esto es nuevo, una empresa privada es la que está llevando adelante las tareas y el sábado por la noche nos sorprendió este corte y al acercarnos para ver que sucedió y nos encontramos que de los ocho cables que están allí, uno se rompe y daña los siete restantes. Se está investigando ahora que fue lo que sucedió porque son cables que están preparados para estar en exteriores. La parte provisoria que se realizó en febrero de 2017 está armada de la misma forma y no sufrió ningún daño.

El próximo paso es el reemplazo de los cables dañados y una vez hecho peritar cada uno y así determinar la causa del daño. Esta investigación ya comenzó y en los próximos días se podrá determinar que sucedió. No hay una explicación lógica de lo que ha pasado. Desde el grave hecho de febrero de 2017 a esta parte pasamos por diferentes hechos desagradables y la gente si bien nos agradeció el sacrificio hecho en la madrugada del domingo, el usuario no tiene porqué entendernos o perdonarnos. Esperanza viene sufriendo una serie continúa de cortes de energía y es algo que nos sobrepasa porque una falla de estas características en un elemento nuevo es muy poco probable que suceda y lamentablemente nos pasó.

Remarco el trabajo de operarios de Esperanza y Santa Fe que bajo el agua, viento y mucho frío trabajaron sin parar para solucionar la falla y devolver lo antes posible el servicio de energía. El trabajo comenzó pasadas las 23 y se extendió hasta las 05:30 de la mañana”, expresó Daniel Grenón.

En la zona

La salida del servicio eléctrico desde las 23 del sábado hasta las 05 del domingo no solo afectó a gran parte de Esperanza sino además a otras localidad de Las Colonias.

Daniel Grenón al respecto afirmó: “Fueron afectadas otros puntos satélites que se alimentan de la Planta Transformadora Esperanza aunque se lograron hacer transferencias. Franck a través de Santa Fe Oeste, Humboldt a través de San Jerónimo Norte, Providencia y Progreso a través de Nelson, Recreo por Blas Parera. El problema es cuando se afecta un equipo que alimenta a toda la Red ciudadana como Esperanza. Hubo sectores de la ciudad que no se vieron afectados y eso fue porque hubo dos alimentadores que no fueron afectados y continuaron trabajando.

Se están haciendo todas las cosas nuevas y esto no puede pasar y no tendría que haber pasado. Hay detalles que revisar y ver que sucedió. Los peritajes que se están haciendo son fundamentales para saber que está haciendo la empresa privada. No para marcar si las cosas se están haciendo bien o mal o los materiales utilizados son o no de calidad sino para que los responsables de este evento sean los que estén en tela de juicio y no nosotros, aunque precisamente somos nosotros los que estamos siguiendo los avances de las obras. El ciudadano no tiene porqué quedarse sin servicio y en ese sentido somos todos responsables”, sostuvo Grenón.