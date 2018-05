Gómez: “No hubo ningún evacuado y los desagües funcionaron muy bien”

Fueron 145 mm de lluvia en pocas horas y aquí el repaso de lo vivido durante esta jornada en la evaluación de las autoridades municipales.

En diálogo con la CSC Radio, Gómez evaluó que “la jornada arrancó muy complicada, con muchísimo volumen de lluvia en muy poco tiempo -hubo 132 milímetros en menos de tres horas- lo que nos puso en una situación compleja en un horario complejo porque a las 7 todo el mundo comienza a movilizarse en la ciudad”.

No obstante ello, indicó que “Defensa Civil a través de la Secretaría de Obras Públicas, con Martín Franconi, estuvo actuando y se pudo atemperar el efecto pidiendo evitar la circulación vehicular y limitando las salidas de colectivos, y además se consensuó con los establecimientos escolares que no se dicten clases a los efectos de evitar toda esa circulación que iba a traer conflictos entre vecinos por el movimiento de agua que se iba a generar en la calzada y que iba a repercutir en el ingreso de agua a las casas”.

En conclusión, remarcó que “no hay ningún evacuado; el agua está bajando muy rápido; los desagües están funcionando muy bien; se asistió a unas 20 casas de familia con bolsas de arena por el ingreso de agua a través de patios lo que marca que los niveles estuvieron en volúmenes aceptables; continúan algunos cortes preventivos en algunas calles tradicionales que son pico de conflicto en la ciudad y que tiene que ver con problemas históricos supeditados a la zona centro como Moreno, General Paz, Saavedra, Güemes y Moreno, Lehmann y Jannsen, 9 de Julio en varios puntos, pero en términos generales a las 10 de la mañana ya se está normalizando la situación”.

“Los barrios anduvieron muy bien y con el compromiso de los ciudadanos de no circular no hubo que pasar a mayores ni se tuvieron grandes problemas vinculados a este fenómeno”, destacó el funcionario que no obstante admitió la “preocupación por esta situaciones históricas sobre los cuales hay que avanzar para su resolución y que no generan grandes conflictos sino solamente problemas en el tránsito y la circulación”.

Mencionó que “a las 5.30 ya estaba el protocolo de Defensa Civil activado y ya estaba trabajando de manera coordinada Obras Púbicas, con Servicios Públicos y Secretaría de Gobierno a través del área de tránsito para avanzar con los cortes programados y la toma de decisiones para evitar la circulación vehicular”.

En tanto, informó que “por la tarde las clases se desarrollaron de forma normal ya que a media mañana ya no se veían grandes anegamientos ni problemas que generen dificultad para la circulación”.

Finalmente, analizó que “hay que ir preparándose cada vez de mejor manera para enfrentar este tipo de fenómenos que son más recurrentes y con mayor volumen de milimetraje en menor cantidad de tiempo, la ciudad se debe ir preparando para eso y estamos haciendo las obras que se necesitan para atemperar esos efectos, pero esto debe ser un programa a largo plazo, con inversión permanente y un desarrollo de las obras con ese perfil”.

Asimismo, pidió a los vecinos “estar atentos a los anuncios porque seguimos bajo un marco de alerta meteorológico con pronóstico de lluvias hasta el jueves inclusive así que la gente debe mantenerse informada y atenta ante cualquier situación”.

Gómez: “No hubo ningún evacuado y los desagües funcionaron muy bien” Prev 1 De 16 Next

Galería de Imágenes Municipalidad de Esperanza.-

OTRAS VOCES

“En ocasiones como las pasadas siempre estamos presente muy cerca de quienes más lo necesitan y conformamos un equipo entre vecinos y Gobierno que codo a codo enfrenta la situación para sacarla adelante. poniendo el hombro y dando la mejor respuesta inmediata a quienes hayan resultado afectados por los excesos de lluvias” confirmó Romina Toledo.

Un llamado a la responsabilidad ciudadana:

Como en cada oportunidad equipos de Obras Públicas, equipos de Servicios Públicos, junto a la cuadrilla de alumbrado público, el Departamento de tránsito y miembros de Promoción Social; trabajaron con el único objetivo de asistir los inconvenientes producidos a partir del fenómeno climático que padece la región.

“Invariablemente parte de la tarea de uno de los grupos es la remoción de gran cantidad de basura que se encuentra dispersa en diferentes puntos de la ciudad obstaculizando el normal escurrimiento de las aguas, esto pese a la infinidad de veces que solicitamos tener responsabilidad y no arrojar residuos en la vía pública fuera de los horarios y lugares establecidos, teniendo en cuenta que la lluvia persistirá es que volvemos a solicitar a los esperancinos tengan a bien no sacar la basura y mucho menos arrojar desperdicios en los canales o bocas de tormenta” pidió Franconi.

Un agradecimiento a los ciudadanos responsables:

“Para aquellos esperancinos que solidarios con sus vecinos se abstuvieron de circular, para quienes se contactaban vía redes sociales reconociendo el trabajo de las cuadrillas municipales, a los medios que lejos de alertar, informaron responsablemente y a todos los empleados municipales que le ponen el cuerpo a tareas difíciles agradecerles por lo realizado, es una manera más de demostrarnos la gran comunidad que conformamos y que ante adversidades siempre está a la altura, a todos muchas gracias” cerró Ana Meiners.

Notas relacionadas: