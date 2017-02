Gómez: la sesión servirá para enmendar un grave error que Dellaporta y Martínez no pueden dejar pasar

El Secretario de Gobierno de la administración Meiners expresa su inquietud ante un error cometido por los concejales de la oposición en el tratamiento y aprobación del aumento de la tributaria y que a su entender esta sesión extraordinaria deberá servir para que cada uno se haga cargo de su accionar y rectificar el porcentaje de aumento de la tributaria porque “en los hechos el tan publicitado voto por el 30% de aumento que si bien no es lo justo dada la inflación que padece nuestro país, es un número cercano a las necesidades; Ahora bien cuando lo votado se lleva a la práctica se visualiza que el aumento lejos de ser el 30% es apenas un 15% porcentaje que claramente afecta la administración del municipio ya que éste no está exento de pavorosa inflación que soporta nuestro país en estos momentos” confirmó Gómez.

“Sindicamos particularmente a Dellaporta y Martínez porque de alguna manera son los concejales que públicamente expresan una posición un poco más razonable a la hora de hacer política, pero la responsabilidad claro es de todos, esperamos desde la administración municipal se entienda la gravedad del tema y se reaccione en consecuencia, porque evidentemente se han equivocado porque de otra manera no se entiende que se quiera instalar la idea que votan el 30% cuando en realidad es sólo el 15%” cerró Alfonso Gómez quien junto a el gabinete sigue de cerca la zaga que todos los años se plantea con ordenanzas que son vitales para el cumplimiento de la actividad del día a día en beneficio de los esperancinos.

La voz de los concejales justicialistas:

Es de esperar que concejales que prometieron una nueva actitud, que le dicen al vecino que se van a sumar a esta nueva manera de hacer y trabajar en política, no continúen demorando la posibilidad de corregir un error y facilitar así al Departamento Ejecutivo municipal una herramienta tan importante como es la Ordenanza Tributaria anual, con números razonables, que le permita desarrollar las acciones que benefician a todos los esperancinos. Por momentos nos ilusionamos con las promesas de campaña de aquellos que se manifestaron en favor del dialogo y la búsqueda de consensos, consolidando una forma de hacer política que dé respuestas a la gente. Nuestro Bloque siempre está abierto al debate, a sumar propuestas y escuchar a nuestros pares. En la sesión de hoy los ediles del Frente Progresista Cívico y Social tienen la oportunidad de enmendar un error, surgido seguramente de la modificación de algunos porcentajes y valores que tocaron y que entendemos que fue una equivocación, que necesariamente debe subsanarse en forma inmediata. Manifestaron públicamente que ” … le estaban dando al Departamento Ejecutivo un aumento sobre la tasa de alrededor del 30 % …” pero que lo resulta en los números y confirmado con la emisión de la tasa Gral. de inmuebles del mes de enero, está en el orden de un 15 % . Este porcentaje de incremento a todas luces resulta insuficiente… no es necesario ser economista para entender que este promedio de aumento no cubre el enorme incremento que se viene registrando en los costos de los servicios que presta el municipio… a manera de ejemplo podemos mencionar que el combustible, elemento esencial para la ejecución de cualquier servicio público, experimento un aumento de alrededor del 32 % …, y pronto se reinician paritarias con pedidos de aumentos de salarios que estarían cerca del 25 %

Esperamos que hoy se dé por fin el tratamiento de dos temas tan importantes para cualquier gestión de gobierno …” reza el texto que dieron a conocer desde el bloque justicialista, María Rosa Theller y Víctor Elena.