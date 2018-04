Geese: “En Santa Fe la energía no es la más cara del país”

“Desde noviembre del año pasado programamos la audiencia pública para analizar cómo iba a impactar la quita de subsidios del gobierno nacional de éste año”, aclaró la funcionaria respecto de la polémica instalada por los grandes aumentos tarifarios, quien explicó que el kirchnerismo aplicaba costo de tarifas diferentes porque se le ocurría, mientras que “éste gobierno le cobra a todas las distribuidoras en general el mismo precio de venta”.

“En este momento la EPE está pagando 1.070 pesos el megavatio que en diciembre del 2015 lo pagaba entre 32 y 50 pesos, así que se trasladó un 2 mil por ciento de aumento. Ese es el gran impacto en el bolsillo de la gente y sucede en todas las distribuidoras, salvo en Edenor y Edesur que son las empresas que atienden a clientes de Capital Federal”, explicó la secretaria de Energía del Gobierno de Santa Fe, Verónica Geese.

“En Santa Fe no sólo la energía no es la más cara del país, sino con propios cálculos del Ministerio de Energía se ve claramente que no es la más cara. Nuestra provincia siempre va a estar entre las cuatro o cinco más caras porque tenemos un sistema de distribución muy diferente al de otras provincias; acá la densidad poblacional es de 11 personas por kilómetro cuadrado mientras que en Capital Federal es de 700 y 800, eso en una distribuidora que tiene que dividir sus costos entre sus usuarios es muy diferente”, agregó.

“Esto que relato no calma a la gente que recibió una factura con alto costo, pero estamos en un proceso definido por el gobierno nacional que todos sabemos que iba a ser así”, agregó Geese que recordó además que la semana pasada el propio ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, anunció un nuevo aumento del 40 por ciento para la tarifa del gas natural. “Estamos entrando en una Argentina donde todos debemos pagar la energía que consumimos y compartimos esa decisión política del gobierno nacional porque entendemos que el sistema anterior era totalmente perverso”, admitió.

“Cómo salir de un esquema perverso a uno de justicia en pagos por consumo es la diferencia y se lo planteamos al gobierno nacional; estamos saliendo tan rápido que hay sectores a los cuales les puede resultar muy difícil acomodarse y pueden llegar a quedar fuera del sistema”, agregó.

Ante la consulta de remitir a la audiencia pública no vinculante como respuesta política ante la demanda de información, la funcionaria de Miguel Lifschitz dijo que “en la audiencia pública se definieron muchas cosas, todas las cosas que pidió el Defensor del Pueblo, se tomaron en cuenta. También entiendo que políticamente va por otro lado la crítica que se hace” y aclaró que “nadie está defendiendo a capa y espada a la Empresa Provincial de la Energía, pero me gustaría que se informen para debatir; estamos dispuestos a corregir errores pero venir a criticar en el momento justo en el que aumentan las tarifas quizás tiene un poco de oportunismo político porque ninguno de los legisladores que ahora critican participó de la audiencia pública”.

En este punto, recordó que la EPE no está obligada a realizar audiencias públicas y que se hacen por la decisión del gobernador de transparentar los números de la empresa. “Los representantes de la gente deben aprender a trabajar sobre papeles, no con declaraciones oportunas que quedan bien delante de la gente”, apuntó.

RESPUESTA A CORRAL Y RESPALDO A WEIBEL

Del mismo modo, reiteró su respuesta al intendente de Santa Fe, José Corral, quien le pidió “humildad” a la funcionaria: “Le dije al intendente que vender humo no es lo mismo que hacer política, porque si le interesara tanto la gente y los costos de la EPE hubiera ido o mandado a alguien a analizar el expediente de la EPE”.

Respecto de los cuestionamientos de Corral respecto a lo sucedido durante el apagón de febrero pasado y la fiesta que realizó en Esperanza el director de la EPE, Mauricio Weibel, Geese señaló que “la humildad no sirve para nada y en los sectores dirigentes falta mucha autocrítica y poder asumir que se equivocan”. “Hay un montón de temas sobre las que el intendente le dijo a la gente cosas que no son ciertas, y respecto de la fiesta del director de la EPE son cuestiones de la vida privada y se verificó que no hubo ningún ilícito, más allá de estar de acuerdo o no con lo que hizo”, cerró.

– ¿La EPE es eficiente?

– Seguramente hay un montón de cosas para mejorar, eso pasa en todas las empresas y sabemos que hay mucho para ser más eficientes, hay muchas cosas para trabajar pero no es el momento para aprovecharse políticamente de esta cuestión, sobre todo cuando todos defendemos una empresa para que siga siendo provincial. Sólo es importante comparar lo que sucede con el gas, ahora va a aumentar un 40 por ciento y nadie puede hablar con nadie ni pedir refinanciación ni nada porque no está en manos del gobierno provincial.

TARIFAS COMERCIALES

Admitió que los comerciantes representados por Fececo pidieron una mayor segmentación para pagar de manera más justa lo que se consume, y recordó que la semana mantuvieron una reunión. “Nos vamos a reunir esta semana y es algo que trabajamos para que no existan esos saltos abruptos entre una categoría tarifaria y otra”, explicó.

Finalmente adelantó que “no habrá más aumentos durante este año” y el único será del 12,9 por ciento que se aplicó el 1 de febrero aunque explicó que “por lo que dijo el Presidente Macri no habrá más aumentos de subsidios pero dependerá de lo que suceda con la economía nacional”.