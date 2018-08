Geese aseguró que la EPE no aumentará sus tarifas en lo que resta del año

La secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, descartó que la Empresa Provincial de la Energía vaya a aumentar sus tarifas en lo que resta de 2018 y puso en duda que el aumento que se anuncia a nivel nacional sea sobre el costo de la energía mayorista, lo que sí tendría su impacto en la boleta de los santafesinos.

La funcionaria provincial dijo que espera información oficial para poder hablar de ese tema, aunque sostiene que se debe tratar de una confusión y que las subas de entre el 25 y el 30 por ciento que anunciaría el ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, son sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para las empresas que operan en ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

“Me cuesta pensar que pueda haber un aumento sin audiencia pública. Creo que de lo que se está hablando hasta ahora es del aumento que le va a dar el gobierno nacional a Edenor y Edesur por el VAD (Valor Agregado de Distribución), que son las que están en jurisdicción federal. No creo que estén hablando de esos valores para el mayorista que sí impacta para el resto de las jurisdicciones. Por lo menos para la luz y el gas se tiene que hacer una audiencia pública. Hasta que no tengamos información oficial no queremos hablar porque no sabemos a quién le van a cobrar ese aumento”, argumentó.



Ante esto, indicó que “la EPE aumentó su tarifa en febrero y por todo 2018 no va a aumentar su VAD” y se refirió a un posible aumento de la energía mayorista: “Si hay un aumento del mayorista, por cada 10 puntos que aumente el precio mayorista de la energía, la EPE le va a tener que pagar (a Cammesa) por año 1.500 millones de pesos más. Si es un 20 por ciento, el aumento serán 3.000 millones de pesos y si es un 30 por ciento de aumento serán 4.500 millones de pesos que entre todos los usuarios de la EPE tienen que juntar para pagarle a Cammesa. La factura mensual que la EPE hoy le está pagando a Cammesa es de unos 1.000 millones de pesos. A eso hay que aplicarle el 10, 20 o 30 por ciento”.