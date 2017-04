Geese anunció que Esperanza recibirá más gas y tendrá una nueva estación reductora

25/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1546 Noticias, Política, Provinciales

La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, anunció el compromiso del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, “de llevar adelante una nueva estación reductora en Esperanza y además que la Sapem tenga 4.000 metros cúbicos más de gas disponible”, en el marco del Gasoducto Regional Centro II. “Litoral Gas en Esperanza tendrá 3.000 metros cúbicos para las industrias pero también la sub-distribuidora Sapem tendrá sus 4.000 metros cúbicos para el servicio residencial, es decir que para la ciudad será un total de 7.000 metros cúbicos”, explicó.

En diálogo con la CSC Radio, Geese indicó que “todo este tiempo se estuvo trabajando con el gobierno nacional y expresándole las preocupaciones por el Gasoducto Regional Centro II y en las últimas semanas se desarrolló una reunión junto con Sapem, Litoral Gas y Enargas y los resultados de esas tratativas no habían dejado conforme a la ciudad de Esperanza”.

Explicitó que esa disconformidad se debía a que “si bien se la tenía en cuenta con 4.000 metros cúbicos, 3.000 de ellos eran para la distribuidora Litoral Gas y los residenciales e industrias más pequeñas de la ciudad solamente iban a tener 1.000 metros cúbicos más de los que tienen hoy, porque Litoral Gas le vende a las industrias más grandes como Corlasa o Yeruvá”. “Esos 3.000 metros cúbicos iban a ser para las empresas grandes que si o si son clientes de Litoral Gas”, explicó.

Ante esto, anunció que “en esas idas y vueltas se nos ocurrió una solución un poco más salomónica que el gobernador (Miguel Lifschitz) le propuso al ministro (de Energía, Juan José) Aranguen el jueves pasado cuando fuimos a firmar el Acuerdo Federal de Energía y allí el ministro se comprometió a llevar adelante una nueva estación reductora en Esperanza y además de la obra que la Sapem tenga 4.000 metros cúbicos más de gas disponible”.

Puntualizó que esa estación “no estaba en el proyecto original” y su ubicación “se deberá analizar: si es en la ya existente que hoy tiene la sub-distribuidora o si se haría nueva en alguna otra instalación”.

De todos modos, adelantó que “no es una obra mayor, se habla de unos siete u ocho millones de pesos que en un presupuesto de 1.300 millones no significa una inversión tan grande, y además siempre estas obras tan grandes se presupuestan con posibles ampliaciones de obra par cuestiones de este tipo que puedan surgir”.

Asimismo, estimó que “incluso se podría tratar con el gobierno nacional que se incluya dentro de la primera etapa que es la que paga de su bolsillo el gobierno nacional, y así en Esperanza podría estar habilitada la obra al mismo tiempo que en Rafaela y Sunchales”.

Analizó que “se obtuvo el compromiso, con un análisis más político del ministro que con los funcionarios que se había tratado el tema hasta ahora, el gobernador le pudo exponer al ministro la importancia que tiene la ciudad de Esperanza, que está a la par de Rafaela y Sunchales. Estas son las cuestiones que nos gustan trabajar con el gobierno nacional, porque con estos trabajos en conjunto entre los gobiernos del municipio, la provincia y la Nación se obtienen los mejores resultados, traducidos en mejores servicios para la ciudad”.

La situación del Parque Industrial

Consultada al respecto, Geese indicó que el Parque Industrial “se servirá de esos 4.000 metros cúbico ya que se entiende que es absolutamente posible y la instalación y la obra necesaria no es compleja; entendiendo también que las industrias que se radicarán allí no son grandes consumidores es decir que no serían nunca clientes de Litoral Gas sino que son clientes de Sapem por la cantidad de gas que demandan”.

“Es una buena noticia para toda la ciudad y tratar de dejar atrás los conflictos que se van generando por los dimes y diretes y la cantidad de actores que se ven involucrados en estas instancias, y todos queriendo hacer lo mejor pero con la falta de la decisión política mayor de poder ver más allá de lo técnico, lo posible”, reflexionó.

Nuevo marco regulatorio

Por otra parte, Geese confirmó que “se está trabajando en un nuevo marco regulatorio, básicamente para toda la actividad eléctrica y no solo para la EPE ya que en la provincia hay 63 cooperativas que también prestan servicio”.

Explicó que “se trata de un proyecto de ley que se está trabajando y en tratamiento con todos los sectores involcurados para presentarlo a la Legislatura y que buscar analizar condiciones de calidad de servicio, inversiones, tarifa única, tarifa social, cuadros tarifarios y defensa del consumidor para todo el sistema eléctrico provincial”.

“Es un proyecto muy serio, muy complejo de llevar adelante y para nosotros es todo un desafío encontrar un proyecto que consensue todas las visiones. El objetivo del gobernador es llevar a la Legislatura un proyecto que salga con consenso de todos los sectores y de ese modo los legisladores tendrán un tratamiento mucho más simple. La idea es aplicarlo lo antes posible porque hoy no hay un marco regulatorio para el sistema eléctrico en su conjunto y lo que hay es un marco regulatorio para la EPE”, concluyó.

EPE, gas, GASODUCTO REGIONAL CENTRO II, SAPEM, SECRETARIA DE ENERGIA, VERÓNICA GEESE