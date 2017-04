Gardiol: Queda claro que Esperanza se beneficiará con el gasoducto

04/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1 Noticias, Política, Regionales

El dirigente radical Gastón Gardiol, confirmó los anuncios de funcionarios nacionales sobre la inclusión de la cabecera de Las Colonias en la obra y salió al cruce de las declaraciones del senador departamental. “La Nación dejó en claro de qué manera será el proceso para alcanzar este servicio que esperan miles de santafesinos”.

A través del secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, José Luis Sureda, el gobierno nacional aseguró que la ciudad de Esperanza tendrá gas natural como requirieron sus autoridades, siempre dentro de un cronograma de obra que contempla distintas etapas, “luego de muchos años de esperas y promesas incumplidas, por las cuales ningún dirigente obsecuente con el anterior gobierno nacional, como el mismo senador Pirola, se animó a denunciar y reclamar”, se introducía en la temática Gastón Gardiol, quien recorre el departamento haciéndose eco de las necesidades del territorio.

El ingeniero Sureda fue contundente; sostuvo que la conexión a Esperanza será parte de las inversiones que Litoral Gas tiene que hacer obligatoriamente para recibir un aumento tarifario y, si esa distribuidora no las hace, las hará en gobierno nacional, por eso Esperanza tendrá el gasoducto sí o sí.

“Estamos en condiciones de asegurar que eso será así. Luego de la primera etapa que contempla la llegada del gasoducto a Rafaela y Sunchales, los esperancinos pueden confiar que las obras se llevarán a cabo en una segunda etapa, ya sea con fondos de la concesionaria Litoral Gas o del gobierno nacional” aseguró Gardiol, luego de mantener conversaciones con dirigentes del orden nacional.

El proyecto Gasoducto Regional II (que unirá Recreo-Esperanza, Rafaela y Sunchales) contempla distintas etapas. La primera, que ya se está haciendo, está a cargo del Estado Nacional y tiene asignados $1.300 millones. Alcanzará a 27.899 usuarios residenciales rafaelinos y sunchalenses, con hasta 18.200 metros cúbicos por hora a las familias de Rafaela y 7.100 m3/h. a sus industrias. Y a Sunchales 4.200 m3/h. y 6.690 m3/h., respectivamente.

“En una segunda etapa, que comenzará el 1° de junio del año que viene y terminará en diciembre del mismo año aproximadamente, Litoral Gas deberá construir los enlaces a Esperanza y Lehmann, para nada lejana en el tiempo como capciosamente afirma Rubén Pirola. En tanto, Ataliva y Bella Italia, quedaron para una etapa 3; Pilar, Nuevo Torino y Felicia, etapa 4; y Tacural para una eventual 5. Todo dentro de un plan, un proyecto que ya está puesto en marcha” dijo Gardiol.

“Considero que todos debemos tener la predisposición y la voluntad necesaria para motorizar este tipo de inversiones y proyectos, aunque en nuestro ámbito territorial parece que no todos los dirigentes tienen esta convicción. Y en este sentido, recuerdo las palabras del senador Rubén Pirola, y ahora pienso que el que se equivoca es él” fustigó Gardiol, en referencia a las palabras del representante territorial de Las Colonias, quien había endilgado a la Nación, en particular al gobierno de Cambiemos, un presunto criterio discriminatorio hacia esta ciudad. “Me hubiese gustado escuchar reclamar al senador Pirola ante los gobiernos de los Kirchner por todo lo que no se hizo en Las Colonias y en la provincia de Santa Fe, o por los casos comprobados de corrupción, con el mismo énfasis que le pone hoy en subestimar la capacidad y la decisión política de estado del gobierno nacional en invertir en sectores estratégicos para el desarrollo del país y nuestra región como lo es el energético” sostuvo Gardiol.

Etiquetas: ESPERANZA, GARDIOL, gasoducto, OBRA, POLEMICA