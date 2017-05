Gardiol: La Provincia se debe hacer cargo del Corredor Vial Nº 9

04/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1009 Noticias, Política

El dirigente radical sostiene que este sistema de concesión de rutas “es inviable pero desde el comienzo mismo” del contrato entre el gobierno provincial, municipios y comunas de Las Colonias y Castellanos. Ante la advertencia de éstos, directamente pide que la Provincia “se haga cargo”.

En el mes de agosto vence el contrato de concesión del Corredor Vial Nº 9 que comprende a las ciudades de Esperanza y Rafaela, y a los pueblos de Humboldt, Bella Italia, Presidente Roca, San Antonio, Vila, Coronel Fraga y Franck. Con una prórroga en 2015 como antecedente y sin variantes en la ecuación económica del sistema, los municipios y comunas -en particular las dos ciudades- han advertido que no están en condiciones de seguir con este acuerdo.

En ese sentido, tanto el presidente de la Unidad Ejecutora Nº 9, Luis Ambort, en representación del municipio de Rafaela, como el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esperanza, Alfonso Gómez, han expresado en los medios de prensa regionales algo que ya no sorprende a nadie: la condición de inviabilidad de este sistema de concesión de rutas cuya UE cuenta con 78 empleados y 180 kilómetros entre las rutas provinciales Nº 6 y 70 para su mantenimiento.

“Así como está, el sistema es inviable. Pero es inviable desde el inicio mismo de la concesión” advirtió el dirigente radical Gastón Gardiol, a quien le llamó la atención que “recién ahora, los gobiernos de Rafaela y Esperanza se dan cuenta de que la ecuación es inviable, lógico, cuando no tienen un interés político sobre la concesión”. Sin embargo, aclaró que su postura es en defensa de los municipios y comunas, para los cuales “el sistema nunca cerró”.

En ese sentido, apuntó que los pocos beneficios en obras que tuvo el corredor vial fueron para Esperanza y Rafaela. “Claro que la Provincia asistió con obras, pero nunca alcanzaron para tener dos rutas en condiciones aptas de transitabilidad” señaló Gardiol quien también aclaró que su crítica no apunta al personal, “el cual debe tener una respuesta para no vivir en la incertidumbre de no saber qué pasará en el futuro inmediato”.

Por eso, el dirigente de la UCR, sostiene que así las cosas “se haga cargo la Provincia del Corredor Vial Nº 9 y libere de compromisos a los municipios y comunas”. Gardiol considera que la salida para tener rutas en buen estado, es que se deje sin efecto esta concesión, y el Estado provincial se haga cargo de las obras y mantenimiento de ambas conexiones viales y el personal pase a su órbita, poniendo en un plano de igualdad a los usuarios que circulan por rutas concesionadas y no concesionadas, ya que las primeras no ofrecen ningún servicio adicional, cuando ni siquiera pueden llegar a garantizar la transitabilidad en términos de seguridad, obras y mantenimiento; y las segundas están recibiendo millonarias inversiones y quienes la utilizan no deben pagar peaje alguno.

