Fundación Ramseyer Dayer celebrará su 9no aniversario

La Fundación Ramseyer Dayer tiene el agrado de invitarlos a la celebración de su 9º Aniversario, a realizarse el día sábado 28 de octubre a las 20: 30 horas en la sede de la FRD, cita en calle 25 de mayo 1735 de la ciudad de Esperanza.

Dicho acontecimiento ofrecerá un Concierto de Jazz- Fusión a cargo del GRUPO DEL SUR, integrado por Víctor Malvicino (Saxo), Mariano Ferrando (Bajo), Francisco Lo Vuolo (Piano) y Solano Quaglia (Batería).

Luego, en los jardines de la FRD compartiremos un video institucional y un brindis.

También se podrá recorrer la Muestra Aniversario “Soy de cuentos” de la artista María Paula Budini.

La entrada es libre y gratuita, esperamos a la comunidad en general, artistas, colaboradores del Círculo de Amigos de la FRD, representantes de instituciones y autoridades de la ciudad para disfrutar de este grato momento.

Referencias Grupo del Sur:

Pasada la primera mitad de los 80′, la música de jazz se electrifica nuevamente para retornar a la fusión pop. Bajo esta premisa pero sin olvidar la herencia ni el soul acústico que legara el blues, la propuesta del GRUPO DEL SUR ,formado en 1985, abarca desde temas de jazz, la música pop y ritmos latinos, alternando composiciones de los mismos integrantes del conjunto, todo enmarcado en la óptica fresca y renovada de sus arreglos propios.

Referencias de los integrantes:

Victor Malvicino

Comienza estudios en 1977, en la actual Escuela de Música Nº 9901 de la provincia de Santa Fe.

En 1986, inicia clases con el profesor Luis Ferreyra en Buenos Aires. Realiza un curso de técnica y ejecución grupal dictado por profesores de la Berklee College of Music de Boston. Se radica en Buenos Aires en 1987, intensificando sus estudios e incorporando flauta traversa y saxo soprano. Desarrolla su carrera profesional participando en recitales con Mariano Mores, Antonio Agri, Paul Anka, Natalie Cole, Joe Pass, Chico Novarro, Luis Salinas; y comedias musicales como: Yo y mi chica, 42nd Street, Broadway Follies y Porgy and Bess; y también en Jam Sessions con Wynton y Brandford Marsalis.

En esos años, se desempeñó como saxo solista de la Banda Municipal de Buenos Aires. Fue sumado en 1994 a una gira internacional con Ray Conniff Orchestra (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala y Costa Rica).

Vuelve en 1995 a su ciudad natal Santa Fe, reintegrándose a la Santa Fe Jazz Ensamble Big Band. También forma parte del Grupo del Sur con músicos de vasta trayectoria.

Integra el plantel de profesor de la Escuela de Música nº 9901 dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Mariano Ferrando

Su trayectoria como bajista – contrabajista tiene como eje al jazz, pero también ha aportado a formaciones diversas de música popular argentina y latinoamericana, y a elencos corales. Y también como arreglador, director, guitarrista y tecladista.

Se integra a la Santa Fe Jazz Ensamble Big Band en 1982. Asi recorrió diversos escenarios del país, participó en festivales nacionales e internacionales de jazz, actuando con: Paquito D´Rivera, Joe Pass, Fats Fernández, Américo Belloto, Roberto Césari Jr., Conrad Herwig, Perico Sambeat, Andrés Boiarsky, Oscar Feldman y Rubén “Chivo” González, entre otros.

Desde 1985 dirige la Agrupación Coral Cantares, proponiendo un repertorio de música popular argentina y latinoamericana y escribiendo los arreglos corales e instrumentales. También ese año conforma el Grupo del Sur, un proyecto de jazz fusión siendo seleccionado en el Primer Encuentro Buenos Aires Jazz Fusión 1986 como Mejor Grupo de Jazz. Grabaron la música de la película Nadie, Nada, Nunca, escrita por Pedro Casís, premio Mejor Música de Película del Festival de Cine Argentino 1988. Además, compuso e integró bandas de sonido para obras de teatro, películas, espectáculos infantiles, de danza, y proyectos publicitarios.

Como arreglador e instrumentista ha trabajado con: Ana Suñé, Nilda Godoy, Mónica Bono, Nenucha Ruglio, Marianne Mehaudy, Patricia e Itatí Barrionuevo, Martín Sosa, After The Storm, Jazztet, Santa Fe LatinJazz, Clave de Canto, Miguel Ángel Morelli, y Carlos Joannas, entre muchos otros.

Becado en 1990 por Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos en cursos de armonía e improvisación en Buenos Aires con Gary Burton y Greg Hopkins. Integra la Orquesta Municipal de Santa Fe desde 1985.

Francisco Lo Vuolo

Es becado en 1998 por la Berklee College Of Music (Boston, Estados Unidos). Egresado de la ECM de Argentina (Berklee International Network) fue becado por Sgae de España para participar en el Festival de Jazz Plaza de La Havana (Cuba) representando a los estudiantes de música argentinos. Obtuvo el premio Clarín a Artista Revelación en Jazz 2004. Mejor Pianista de 2013 según encuesta de la revista musical Intrusos.

Estudió con los maestros Amalia Pérez, Ernesto Jodos, Guillermo Romero, Jorge Molina, Guillermo Klein, entre otros. En New York tomó lecciones con Marc Copland, Fred Hersch, Jason Moran, Connie Crothers, Kenny Barron, Jean Michel Pilc y Craig Taborn.

Ha tocado en distintas ocasiones con grandes músicos de la escena nacional e internacional como George Garzone, Peter Washington, Billy Drummond, Perico Sambeat, Conrad Herdwig, Andy Hunter, Nick Finzer, Remigio Pereyra Pintos, Matt Blostein, Paquito D’Rivera, Enrique Norris, Agustín Moya, Sebastian Jordán, Gustavo Gregorio , Carlos Lastra, Luis Nacht, Adrian Barbet, Mariano Otero, Rodrigo Domínguez, Juan Cruz de Urquiza, Pepi Taveira, Andrès Boiarsky, Mariano Loiacono, Sergio Verdinelli, Ricardo Cavalli, Horacio Fumero, Oscar Giunta, Carles Margarit, Gustavo Bergalli, Carlos Aguirre, Chango Spasiuk, Fernando Tarrès, Fats Fernández, Pipi Piazolla, entre otros.

Solano Quaglia

A partir de sus estudios realizados en la Escuela de Música Nº 9901 “Orquesta de Niños y Juvenil de la Provincia de Santa Fe”, ha integrado las respectivas Orquestas y Bandas de esa institución.

Ha realizado estudios con José Luis Viggiano (Paraná), José María Piccioni (Santa Fe) y Sebastian Peycere (Bs. As.); y clínicas con Richie Gagate García, Alex Acuña, Osvaldo Fattoruso, Roberto Cesari Jr., Facundo Guevara, Daniel “Pipi” Piazzolla, entre otros.

Integra actualmente Grupo Del Sur (jazz fusión), Javier Leveratto Cuarteto (fusión), La Clave (música uruguaya), Palo Negro (fusión brasilera), Batriotas (trio de percusión).

Ha sido organizador y capacitador en el ciclo “Festival Internacional de Percusión” que se realiza desde 2014.

Ha sido fundador e integrante de “Emparche” ensamble de percusión. Es convocado para grabar ocasionalmente con distintos músicos y agrupaciones como sesionista en estudios. Es docente del área música en distintos niveles de manera particular e instituciones educativas. Suele ser convocado por Santa Fe Jazz Ensamble Big Band, ya que proviene de su semillero, la Junior Big Band.