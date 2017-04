Formativas LEF: Todos los resultados de la tercera fecha

02/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1592 Deportes, Fútbol, Noticias

Se disputó este fin de semana la tercera fecha del Campeonato “Rubén ´Tucho´ Hisgen” de Liga Esperancina de Fútbol.

A continuación compartimos los resultados y autores de los goles suministrados por Liga Esperancina en base a la información de planillas. Recordando que si bien se informan los resultados la octava categoría no es competitiva.

ZONA NORTE

– SAN LORENZO VS ATLÉTICO FELICIA

SEXTA DIVISIÓN

SAN LORENZO 4 (Caravario Geronimo x2, Gil Gabriel y Schnider Mateo) VS ATLÉTICO FELICIA 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

SAN LORENZO 2 (Clemenz Matias y Lovato Lucas) VS ATLÉTICO FELICIA 0

OCTAVA DIVISIÓN

SAN LORENZO 2 (Fernandez Juan Pablo y Sburlatti Thiago) VS ATLÉTICO FELICIA 0

– DF SARMIENTO VS US DOMINGO

QUINTA DIVISIÓN

DF SARMIENTO 3 (Ramos Adalberto, Schmidt Walter y Binnciotti Alejandro) VS US DOMINGO 3 (Zapata Cristian, Cordoba Simon y Bacos Eric)

SEXTA DIVISIÓN

DF SARMIENTO 3 (Barole Julian, Gazano Valentin y Ferreyra Yoel) VS US DOMINGO 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

DF SARMIENTO 1 (Ramos Maximiliano) VS US DOMINGO 4 (Nagel Juan Ignacio x3 y Dándolo Tomas)

OCTAVA DIVISIÓN

DF SARMIENTO 3 (Perret Benjamín, Exner Lucas y Soperez Felipe) VS US DOMINGO 2 (Gatti Francisco y Soltermann Santiago)

– JUVENTUN UNIDA DE FELICIA VS DEFENSORES

QUINTA DIVISIÓN

JUVENTUN UNIDA DE FELICIA 1 (Reno Luis) VS DEFENSORES 3 (Zacarias Rodrigo, Batto Joaquin y Quirantes Jonathan)

SEXTA DIVISIÓN

JUVENTUN UNIDA DE FELICIA 0 VS DEFENSORES 4 (Chariez Francisco x2, Schnell Roberto y Baroni Bruno)

SÉPTIMA DIVISIÓN

JUVENTUN UNIDA DE FELICIA 2 (Correa Valentín x2) VS DEFENSORES 8 (Rivarossa Lucas x4, Mansilla Lautaro x2, MAthei Laureano y Cheirano Andres)

OCTAVA DIVISIÓN

JUVENTUN UNIDA DE FELICIA 0 VS DEFENSORES 3 (Canessini Lorenzo x2 y Gaitan Tomas)

– DEPORTIVO ELISA VS MITRE INICIAL

SÉPTIMA DIVISIÓN

DEPORTIVO ELISA 6 (Casas Julian x2, Ruiz Diaz Deimon y Borba Ramiro) VS MITRE INICIAL 3 (Avila José x2 y Colombo Lucas)

OCTAVA DIVISIÓN

DEPORTIVO ELISA 6 (Martínez Pablo x3, Rojas Mateo, Pirola Luciano y Bagattini Bautista) VS MITRE INICIAL 2 (Michlig Lucas y Reynoso Marcos)

ZONA CENTRO – NORTE

– MITRE VS JUVENTUD LP

QUINTA DIVISIÓN

MITRE 3 VS JUVENTUD LP 0

SEXTA DIVISIÓN

MITRE 1 (Godoy Leonel) VS JUVENTUD LP 1 (Montiel Emanuel)

SÉPTIMA DIVISIÓN

MITRE 2 (Colombo Matias x2) VS JUVENTUD LP 3 (Romero Agustín x2 y Ortega Maximiliano)

OCTAVA DIVISIÓN

MITRE 4 ( Otterstaeti Alejo x3 y Nagel Nicolas)VS JUVENTUD LP 0

– LIBERTAD NELSON VS BOCA NELSON

SEXTA DIVISIÓN

LIBERTAD NELSON 2 (Luque David y Mierke Alejo) VS BOCA NELSON 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

LIBERTAD NELSON 1 (Rodríguez Juan Manuel) VS BOCA NELSON 0

OCTAVA DIVISIÓN

LIBERTAD NELSON 3 (Colman Tobias x2 y Sabatier Thiago)VS BOCA NELSON 3 (Roich Yago x2 y Pereyra Lautaro)

– DEP GRUTLY VS ATL. PILAR

QUINTA DIVISIÓN

DEP GRUTLY 0 VS ATL. PILAR 0

SEXTA DIVISIÓN

DEP GRUTLY 1 (Grasso Nicolás) VS ATL. PILAR 6 (Olivero Manuel x4 y Garetto Gabriel x2)

OCTAVA DIVISIÓN

DEP GRUTLY 0 VS ATL. PILAR 3 (Ponce Alejo, Turri Felipe y Lapor Emanuel)

– ALUMNI VS UNION DE ESPERANZA

QUINTA DIVISIÓN

ALUMNI 0 VS UNION DE ESPERANZA 0

SEXTA DIVISIÓN

ALUMNI 0 VS UNION DE ESPERANZA 3 (Ratque Valentin, Candia Leonardo y Puebla Joaquín)

SÉPTIMA DIVISIÓN

ALUMNI 0 VS UNION DE ESPERANZA 5 (Bertoia x2, Marquez Facundo x2 y Valenzuela Axel)

ZONA CENTRO-SUR

– SARMIENTO DE HUMBOLDT VS CENTRAL SC JR

SÉPTIMA DIVISIÓN

SARMIENTO DE HUMBOLDT 6 (Bortolotto Lucas x2, Loureyro Francisco x2, Mendoza Juan y Kroling Markus) VS CENTRAL SC JR 0

OCTAVA DIVISIÓN

SARMIENTO DE HUMBOLDT 0 VS CENTRAL SC JR 2 (Sagayny Mateo y Frigieri Julian)

– BELGRANO VS ARGENTINO FRANCK (7ma – 8va)

SÉPTIMA DIVISIÓN

BELGRANO 1 ( Moralez Maximiliano) VS ARGENTINO FRANCK 1 (Zapata Ignacio)

OCTAVA DIVISIÓN

BELGRANO 0 VS ARGENTINO FRANCK 3 (Hanco Ramiro x2 y Merke Lautaro)

– ATLÉTICO FRANCK VS JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT

QUINTA DIVISIÓN

ATLÉTICO FRANCK 1 (Oggier Matías) VS JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT 1 (Aguirre Santiago)

SEXTA DIVISIÓN

ATLÉTICO FRANCK 4 (Rouiller Tomas, Braida Santiago, Oggier Agustín y Bellatto Esteban) VS JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

ATLÉTICO FRANCK 3 (Poporato Gonzalo x2 y Gardiol Agustín) VS JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT 3 (Meyer Mateo x2 y Irala Máximo)

OCTAVA DIVISIÓN

ATLÉTICO FRANCK 11 (Dellagustina Valentín x3, Benítez Santiago x3, López David x2, Barrios Franco x2 y Machín Amaro) VS JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT 0

– AD JUVENTUD VS LIBERTAD SJN

QUINTA DIVISIÓN

AD JUVENTUD 1 (Magna Andres) VS LIBERTAD SJN 0

SEXTA DIVISIÓN

AD JUVENTUD 1 (Ríos Tomas) VS LIBERTAD SJN 6 (Eberhardt Alexisx2, Schreider Agustin, Stalder Leonardo, Burge Francisco y Gione Gianluca)

SÉPTIMA DIVISIÓN

AD JUVENTUD 0 VS LIBERTAD SJN 3 (Zenclussen Diego x2 y Albrecht Santiago)

OCTAVA DIVISIÓN

AD JUVENTUD 0 VS LIBERTAD SJN 7 (Imvnkelried Gabriel x3, Franzen Brian x2, Battista Cristiano y Berete Bautista)

ZONA SUR

– CENTRAL SC VS SAN LORENZO INICIAL

QUINTA DIVISIÓN

CENTRAL SC 2 (Duarte Bruno y Nasta Nahuel) VS SAN LORENZO INICIAL 0

SEXTA DIVISIÓN

CENTRAL SC 2 (Giménez Exequiel y Ferreyra Kevin) VS SAN LORENZO INICIAL 1 (Vicentin Matias)

SÉPTIMA DIVISIÓN

CENTRAL SC 3 (Paolini Alan x2 y Herrera Joel) VS SAN LORENZO INICIAL 0

OCTAVA DIVISIÓN

CENTRAL SC 2 (Perezlindo Mateo y Kochan Francisco)VS SAN LORENZO INICIAL 0

– SANTA CLARA VS ARGENTINO LOPEZ

QUINTA DIVISIÓN

SANTA CLARA 2 (Kifel Luis y Gaitan Alex) VS ARGENTINO LOPEZ 2 (Lizarraga Lucaas y Torressi Matias)

SEXTA DIVISIÓN

SANTA CLARA 1 (Paredes Alan) VS ARGENTINO LOPEZ 1 (Marengo Martin)

SÉPTIMA DIVISIÓN

SANTA CLARA 1 (Barreto Santiago) VS ARGENTINO LOPEZ 3 (Oliva Alecis x2 y Sottoorno Santino)

OCTAVA DIVISIÓN

SANTA CLARA 4 (Ayala Lucas, Soto Benjamin, Olivarra Franco y Caudana Thiago) VS ARGENTINO LOPEZ 0

– UNION PROGRESISTA VS ATL. FRANCK JR

SEXTA DIVISIÓN

UNION PROGRESISTA 1 (Varayoud Joaquín) VS ATL. FRANCK JR 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

UNION PROGRESISTA 2 (Duarte Guillermo x2) VS ATL. FRANCK JR 6 (Moro Valentino x3, Ruiz Jeremías x2 y Pillonel Ulises)

OCTAVA DIVISIÓN

UNION PROGRESISTA 1 (Quiñones Maximo) VS ATL. FRANCK JR 3 (Cordoba MAtias x2 y Urra Thiago)

– DEP GESSLER VS INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN

QUINTA DIVISIÓN

DEP GESSLER 4 (Stefani Leonardo, Muñoz Alana, Pozzo Brian y Juarez Patricio) VS INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN 6 Frutos Luciano x3, Saru Agustin x2 y Suruaga Franco)

SEXTA DIVISIÓN

DEP GESSLER 1 (Juárez Mateo) VS INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

DEP GESSLER 2 (Centurion Ariel y Bejarano Lautaro) VS INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN 0

Foto archivo

Etiquetas: FORMATIVAS, FUTBOL, LEF, RESULTADOS