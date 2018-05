Fin de semanas largos: ¿cuántos le quedan al 2018?

Al calendario 2018 le quedan aún algunos feriados, de los cuales algunos formarán fines de semanas largos que son un gran atractivo para una escapada con la familia o amigos.

Luego de los dos que tuvo mayo, el próximo fin de semana largo será en julio cuando se conmemore un nuevo aniversario de la Independencia el lunes 9 que se juntará con el sábado y domingo.

Ya en agosto, el fin de semana del 18 y 19 se extenderá hasta el lunes 20 ya que se corre el feriado del 17 que cada año recuerda la muerte del general San Martín.

Después habrá que esperar hasta octubre para un nuevo fin de semana XXL. Será el lunes 15 que representará el Día del Respeto a la Diversidad Cultura que tiene como fecha original el 12.

Mientras que en noviembre también se hará un cambio a favor del turismo. El Día de la Soberanía Nacional pasará del martes 20 al lunes 19.

Finalmente, las restantes posibilidades quedarán en mano de los empleadores ya que habrá dos feriado puente no laborable. El lunes 24 y martes 25 de diciembre; y el lunes 31 junto con el martes 1 de enero de 2019. ¿Qué significa “puente no laboral”? Le dan la posibilidad al empleador de otorgar el día (o no) a sus empelados. En caso de decidir que trabajen, no deberá pagar como si fuera un feriado.

Por otra parte, restan tres feriados más pero no serán fines de semana largo: domingo 17 de junio por la muerte de Martín Miguel de Güemes y el miércoles 20 por la muerte de Manuel Belgrano. En tano, el sábado 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción.

