Farías: El 25 por ciento de aumento salarial “es lo máximo que se puede ofrecer”

29/03/2017 Noticias, Política, Provinciales

Mientras los gremios docentes analizarán la última propuesta salarial, el gobierno santafesino fue categórico a la hora de destacar que se hizo “una evaluación de la inflación por encima de las proyecciones nacionales” y que el 25 por ciento de incremento “es lo máximo que se puede ofrecer”.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, sostuvo este martes que a los gremios docentes “se les realizó una propuesta similar a la que se le efectuó al resto de los trabajadores estatales”. Y explicó: “En el salario docente hay un monto que se aplica por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que son fondos nacionales. Esos fondos, hasta el momento, no han tenido incremento. Al no haber paritaria nacional no se sabe, hay compromisos de incremento pero no está establecido ni acordado con los gremios”.

Sobre el porcentaje ofrecido, el funcionario aseguró que “para los fondos provinciales sí es un 25 por ciento, pero nos queda ese fondo nacional sobre el cual no podemos actuar”.

En ese orden, “ofrecimos hacer gestiones conjuntas con el gobierno nacional”, recalcó Farías. Asimismo, fue tajante al decir que “es lo máximo que podemos ofrecer”.

“El gobierno está haciendo una proyección de inflación importante para 2017, por encima de las proyecciones nacionales. Estamos haciendo un reconocimiento por encima de las estimaciones inflacionarias del año pasado”, adujo y agregó: “Esto nos exige una masa de recursos realmente importante, evaluada en más de 12 mil millones de pesos”.

