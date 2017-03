Extorsionaban a esperancino con fotos íntimas y fueron detenidos

18/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 2243 Noticias, Policiales

Una pareja de neuquinos fue imputada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, tras ser aprehendidos en la ciudad de Neuquén el pasado martes luego de retirar dinero proveniente de una extorsión que realizaban por redes sociales. “Cinco mil por las fotos, pagás y me borro” le dijo la mujer a un joven residente en Esperanza.

Se trata de Juan Pablo Ajalla de 30 años y Valeria Critelli de 24, los cuales fueron acusados de chantajear a un muchacho de la ciudad de Esperanza –y a otro de Santa Fe–, con el fin de que este les entregue una suma de dinero a cambio de que no se divulguen fotos íntimas de él por la red social Facebook.

Todo surgió cuando el esperancino se contactó con una usuaria de esa red el 3 de marzo pasado a través de un grupo llamado “Solteros y Solteras Santa Fe en busca de su media…”. Seguidamente se intercambiaron los teléfonos celulares. Aparentemente, los diálogos mantenidos comenzaron a ser algo “calientes” por lo que el hombre le envió varias fotos de su cuerpo desnudo.

Fue así que la usuaria comenzó a presionar al hombre con que mostraría sus fotos a todos sus contactos de Facebook si no le depositaba $5.000 en el banco de la provincia de Neuquén. Posteriormente, la víctima recibió un llamado telefónico que decía: “Mirá, si no querés que tus fotos se hagan públicas tenés que abonar”. “Son cinco mil por la foto, pagás y me borro”, fue uno de los mensajes que le dio un supuesto líder. Asustado por la situación, el amenazado acudió a la Policía de Investigaciones del departamento Las Colonias, quienes, tras tomar intervención iniciaron una transacción para dar con la chantajista.

Un día después, la Policía de Neuquén detuvo a la mujer y a su pareja. Ambos fueron trasladados hasta Santa Fe y luego imputados. Este viernes se pedirá la prisión preventiva en tribunales.

