Extendieron al 31 de mayo el canje de billetes de dos pesos

El Banco Central extendió hasta el 31 de mayo el plazo para canjear en los bancos los billetes de dos pesos, que mantendrán su valor legal en la circulación comercial hasta el 30 de abril, informó este viernes la autoridad monetaria.

“El Banco Central de la República Argentina ha decidido extender el plazo hasta el 31 de mayo para canjear en las sucursales bancarias los billetes de dos pesos”, divulgó la autoridad monetaria.

De esta manera, el ente monetario amplió del 27 de abril hasta el último día de mayo el plazo para que el billete pueda ser canjeado en cualquier sucursal bancaria.

Hasta hoy, el plazo para la circulación legal y para su canje era el 27 de abril, lo que generó incertidumbres y quejas del público y de los comercios al coincidir en el mismo día la validez de circulación y el último plazo para poder canjearlo.

En este sentido, el comunicado del BCRA precisó que “los billetes de dos pesos deberán ser aceptados en los comercios como forma de cancelación de cualquier pago hasta el 30 de abril, que se mantiene como fecha límite de la validez legal del billete”.

Luego de esa fecha, “quienes tengan billetes de dos pesos podrán canjearlos por monedas u otros billetes (o bien depositarlos en una cuenta) hasta el 31 de mayo en las casi 5.000 sucursales bancarias de todo el país”, explicó la autoridad monetaria.

“Todos los bancos, públicos o privados, tendrán la obligación de aceptarlos”, enfatizó.

De ese modo, “se facilita a los comercios, cobradores extrabancarios y otras empresas a que puedan cumplir con su obligación de aceptar el billete de dos pesos hasta el 30 de abril, facilitando el proceso de canje o depósito en los bancos hasta el 31 de mayo y el posterior envío desde las entidades financieras al Banco Central”.

La entidad había anunciado la retirada del billete de dos pesos el pasado 30 de octubre, y estableció la obligatoriedad de todas las entidades financieras de recibir los billetes hasta la fecha límite inclusive y cambiarlos por monedas u otros billetes, tanto a clientes como a quienes no lo son.

Mientras tanto, consumidores y comerciantes se debatieron entre quienes querían usar los billetes por estar dentro del plazo para hacerlo y los negocios que los rechazaban.

No son pocos los casos de quienes intentan pagar con papel moneda se encuentran con carteles que dicen “no recibimos billetes de dos pesos”.

Con el cambio de plazo, el Central atendió el reclamo de varias cámaras empresarias y de comercio, que manifestaban poca información de los clientes sobre la medida.

Es el caso de la Asociación Empresaria de Rosario, que antes de que el Central tomara la decisión había dicho a Télam a través de su representante, Alejándro Lacámara, que pedirían “una prórroga junto a otras Cámaras hasta que haya monedas suficientes”.

“Hay muchas situaciones tirantes que perjudican la meta de llegar a la fecha del 27 abril”, fecha límite estipulada anteriormente. “La realidad es que aún los bancos no están entregando monedas y tenemos mucha gente que esta desinformada”, dijo Lacámara.

La Cámara de Kiosqueros Unidos de Mendoza también había pedido mayor información al público. El vicepresidente de la entidad, Federico Boccia, dijo a Télam que “la gente no está actualizada sobre la salida de circulación del billete de dos pesos, por lo que deberían prorrogarlo y hacer más publicidad al respecto”.

“El ánimo de la gente no es el mejor, está sensible y cuando se le comunica que no se le acepta el billete se da una situación tensa, pero hasta el momento no hay registros de que alguna situación pasara a mayores, como ocurrió en Buenos Aires”, concluyó.