Evitó un robo al tirarle agua caliente al delincuente

El ladrón la amenazaba con un cuchillo, agarró un termo con agua hirviendo y se la tiró encima.

Norma Díaz, es una comerciante de la ciudad de Rafaela. Estaba atendiendo su local, este domingo, cuando un delincuente entró empuñando un arma blanca.

Ella le entregó la riñonera en la que tenía el dinero pero el hombre seguía amenazándola. Fue en ese momento, cuando tomó un termo con agua caliente y se la tiró encima.

“Estaba atendiendo cuando entró un encapuchado que me decía: ‘la plata, la plata, la plata’. Yo le tiré la riñoñera donde tenía cerca de 700 pesos pero él insistía y me tiraba puntazos”, relató.

Ante el constante requerimiento del asaltante y “el miedo”, Norma le tiró con agua caliente del termo con el que cebaba mates. “Empecé a tirarle agua, lo corrí hasta la vereda. Nunca hubiera imaginado que iba a reaccionar así pero lo volvería a hacer”, indicó en diálogo con Al Derecho y Al Revés.

“Tenía muchos nervios pero lo seguí para tirarle más agua. Me dio mucha bronca, mucha impotencia. Yo trabajo todos los días y este es mi único medio de vida, tenía que defenderlo”, continuó.

La policía demoró 40 minutos en arribar al lugar, y cuando ella fue a hacer la denuncia al destacamento número 9 de esa ciudad. “Golpeé y no salió nadie, esperé pero nada. Enctonces, me dirigí hasta la otra comisaría y ahí me dijeron que no me podian tomar la denuncia porque esa comisaría no me correspondía”.

Fuente: LT 10.