“Estamos pasando una tormenta, pero debemos tener confianza porque sabemos a dónde vamos”

Durante la cereomia en la Casa Histórica, el primero en tomar la palabra fue el gobernador tucumano Juan Manzur, quien agradeció la visita de Macri y dijo que “siempre es bienvenido” a esa provincia. “En este nuevo cumpleaños de nuestra argentina, queremos renovar a esperanza de un futuro mejor para este bendito país”, afirmó escueto, el exministro de Salud.

Macri inició su discurso con un recordatorio de su visita en 2016, cuando se cumplió el bicentenario de la Independencia, dijo cómo quiere que se lo recuerde en el futuro y pidió reconocimiento a las mujeres que lucharon por liberar al país del colonialismo español, aunque no dio ningún nombre propio.

“Espero que los argentinos que hoy vivimos seamos recordados como una generación de palabra, que vivió en la verdad y tuvo la grandeza de dejar atrás los enfrentamientos y se puso a trabajar en equipo por su gente”, expresó. “Todos tenemos en nuestra cabeza una imagen puntual del 9 de Julio: hombres heroicos, que decidieron independizarse de España en esta casa. Es una imagen real, pero le falta una parte muy importante, que a la hora de contar la historia de cómo se construyó la Argentina fue omitida o minimizada durante mucho tiempo, y hablo de las mujeres”, enfatizó.

“Las mujeres valientes, tenaces, heroicas, que también se sumaron a la revolución e hicieron su aporte para cambiar la historia para siempre. No podemos concebir nuestra historia sin mujeres y ratificamos nuestros compromiso con la igualdad”, destacó, y planteó a “toda la dirigencia” seguir trabajando para saldar esa deuda. “En esta argentina todos tenemos que ser parte”, agregó.

“Tenemos que entender que el poder no es de un Gobierno, es cada argentino, de la gente”, consideró y propuso “tomar las riendas para tener el país que soñamos”.

Según el jefe de Estado, se necesita un país con “equidad, en donde cada argentino pueda ver los resultados de su esfuerzo; donde la verdad y la transparencia sean innegociables; un país de diálogo y respeto, donde se escucha al que piensa distinto, y se cuida lo que es de todos, se trabaja para lograr las metas”. “Esa es la Argentina que estamos construyendo”, completó.

“Estamos pasando una tormenta, fruto de muchas circunstancias. Hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos, de las políticas tomadas por Gobiernos anteriores, pero debemos tener confianza porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro que vamos a llegar al país que en todos los argentinos vamos a poder realizarnos”, agregó.

“Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación, pero el rumbo del barco sigue siendo el mismo. Reparar los daños de una tormenta no pude ser la razón de ser un Gobierno. Estamos para construir de una vez por todas una Argentina diferente”, insistió.

Macri recalcó que su “programa de gobierno es trasparente”, con un “plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos, estimulando su creatividad y su libertad” y manifestó su deseo de tener un país “integrado, con más infraestructura y competitividad, que le de impulso a las economías regionales” y que pueda “producir energía y petróleo, que pueda abrirse a nuevos mercados”.

“No nos quedemos a medio camino, sigamos construyendo esa Argentina distinta, normal, predecible, equitativa, que nos brinde a todos la posibilidad de tener un futuro mejor”, exhortó con tono electoralista.

“Como Presidente trato de elegir siempre con absoluta convicción y transparencia los medios idóneos para avanzar. Hay obstáculos en el camino y cuando cometemos errores los corregimos. Pero estamos convencidos que estamos acá para hacer las cosas bien”, alertó.

En otro tramo de su exposición, llamó a los sectores de la oposición a sumarse a solucionar los problemas con ideas y propuestas. “Convoco a todos, en especial a los dirigentes de este país, a que hagan su aportes desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo, y sobre todo pensando en todos los otros argentino. Por eso celebro, cuando juntos avanzamos, como pasó el miércoles pasasdo en el Congreso, cuando se aprobó la ley Justina o la integración de barrios populares. Esto es lo que pasa cuando dialogamos y trabajamos con la mirada puesta en mejorar la vida de la gente, más que cualqueir diferencia, no es momento de oportunismos, ni demagogias, ni de ser egoísta. Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver cómo las cosas pueden salir mal”, aseveró.

“Es momento de trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda de salir de las crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Es momento de ahbalr con la verdad, de decir las cosas como son, de no ocultar las causas por las cuales la Argentina no es hoy el país que debería ser”, expresó, y pidió el apoyo de los empresarios.

“Quiero pedir el aporte de los empresarios, porque el mundo ya no ha expresado su apoyo. Es hora que los empresarios nos muestren un mayor apoyo. Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar, al contrario, ya no hay un Estado que aplasta, pone trabas, sino que les allana el camino para que puedan creer y aumentar su productividad, que no cambia las reglas de juego, ni aun en las tormentas, porque creemos que es fundamental que haya previsibilidad y apostar en grande a largo plazo. Entre todos tenemos que crear más trabajo digno”, se explayó.

Luego, tocó el turno de los sindicalistas y los movimientos sociales. “Saben del esfuerzo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para que este camino de transformación tenga los menores costos para todos”.

Por último, exhortó a los mandatarios provinciales a sancionar la ley de Presupuesto 2019. “Quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar desde su lugar para que tenegamos un presupuesto del año que viene ordenoado, así teminamos con el déficit fiscal, y vivimos como todas las familias argentinas, con los recursos que tenemos”.

• Ausencias

Macri arribó a la provincia poco antes de las 11 y evitó el Tédeum, que se realizó a las 9 en la Catedral local. Tampoco estuvo en la ceremonia de izamiento de la bandera nacional, que se llevó a cabo minutos antes, a las 8:40, según el cronograma de la gobernación tucumana.

Por cuestiones de seguridad, fuentes oficiales informaron que no asistiría a las 13:30 al desfile patrio en el parque 9 de julio, con la participación de agrupaciones gauchas, carrozas de municipios y comunas, escuelas, colectividades, Ejército y fuerzas de seguridad, pero finalmente sí lo hizo. Durante todo el evento, el presidente estuvo custodiado por 2.200 policías provinciales y unos 200 federales.