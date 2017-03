Estacionamiento medido: Para Dellaporta hay que realizar cambios

11/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1362 Locales, Noticias

El concejal del Partido Socialista (PS), Marcelo Dellaporta, se refirió a la problemática del estacionamiento medido y sostuvo que “hay un amplio sector que está descontento, que dice no sentirse representado por el CICAE y al que hay que escuchar” y consideró que “hay que analizar algún tipo de ajuste que realmente le dé un cambio y un salto de calidad al sistema”. Por otra parte, coincidió con la movilización de vecinos para reclamar mayor seguridad: “está bien que la gente manifieste su descontento” porque “los esperancinos no tenemos que acostumbrarnos a convivir con la inseguridad”.

En diálogo con la CSC Radio, Dellaporta sostuvo que “en su momento se sabía que era un tema que generaría diversas opiniones en la ciudad y desde la oposición se había planteado un estacionamiento controlado” lo cual no prosperó y se acompañó “con algunos reparos” el proyecto de estacionamiento medido del Ejecutivo.

Indicó que “desde su implementación existen muchos reclamos, especialmente desde el área comercial, porque sostienen que ha caído la cantidad de ventas y consultas en los negocios” y admitió que “después de casi tres meses del sistema se observa que el microcentro está vacío y por eso hay controversias con el Ejecutivo”.

Por estas cuestiones, el jueves se desarrolló una reunión con el secretario de Gobierno, Alfonso Gómez, donde “se intercambiaron estas ideas ya que él tiene la posibilidad de ver cuestiones objetivas, como es lo numérico, pero nosotros tenemos la posibilidad de hablar con la gente y hay un amplio sector que está descontento, que dice no sentirse representado por el CICAE y al que hay que escuchar”.

“Hay que escuchar a todas las partes: nos reunimos con el Ejecutivo, con el CICAE y con un grupo de 126 comerciantes que firmaron una nota, y ahora hay que analizar algún tipo de ajuste que realmente le dé un cambio y un salto de calidad al sistema”, afirmó el edil.

En ese marco, recordó el proyecto que presentó por el cual solicita que “se quite el sistema de estacionamiento medido de lunes a viernes por la tarde y los sábados” ya que “la mayor dificultad se da durante la mañana por el circuito bancario, judicial, municipal y por la tarde la gente no tendría mayores dificultades para estacionar, siempre si se sigue sosteniendo que el objeto del sistema no es recaudatorio”.

Consideró además que “sería un buen gesto después de casi tres meses donde se generó algo de recaudación ir mostrando algo de obras, alguna luminaria o mejora que la gente vea que el objetivo no es la recaudación sino mejorar el microcentro”.

Finalmente, el concejal socialista adelantó que “el Ejecutivo adelantó que analiza algún tipo de cambio, para lo cual está esperando observar las ventas de este mes y como se comportó el microcentro, y tienen pensado en no más de 15 días tomar algún tipo de medida para ver si se optimiza el servicio”.

Marcha por mayor seguridad

Respecto de la problemática de la inseguridad que se vive en la ciudad, Dellaporta opinó que la marcha que convocaron los vecinos para reclamar ante las autoridades “tiene un fin justo porque está bien que la gente manifieste su descontento sobre lo que sucede”.

“Los esperancinos no tenemos que acostumbrarnos a convivir con la inseguridad o a pasar situaciones desagradables”, reflexionó.

Anunció que si bien los organizadores solicitaron “no politizar” la movida, participará de la marcha “porque además de ser concejal soy con vecino de la ciudad y tuve familiares y vecinos afectados por la inseguridad”.

“Ojalá entre todos podamos colaborar desde el lugar que cada uno tiene para tratar de mitigar esta situación y lo que hoy es un problema grande se resuelva lo mejor que se pueda”, concluyó.

