Estacionamiento: CICAE le pidió a Meiners suspenderlo por 60 días por la tarde

La entidad entiende que el sistema fue mal comunicado y mucha gente todavía no sabe las bondades del mismo. Aseguran que le pidieron a la intendenta que haga una campaña para comunicar como se utiliza, que baje los costos y que lo suspenda por 60 días por la tarde para analizar su impacto.

A continuación el comunicado textual emitido por la entidad gremial empresaria:

El martes 2 de mayo dirigentes de la Comisión de Comercio y Comisión Directiva de CICAE se reunieron junto a algunos comerciantes de la zona céntrica de nuestra ciudad. El objetivo de la reunión fue conocer las opiniones de los comerciantes acerca del Sistema de Estacionamiento Medido Inteligente, su impacto en los comercios y la necesidad de realizar algún/os cambio/s para mejorarlo. Luego de esta reunión las comisiones de CICAE se reunieron y decidieron solicitar una reunión al Municipio, como así también presentarle una nota por escrito con algunas sugerencias. El pasado lunes 8 de mayo el Ejecutivo recibió a los dirigentes de CICAE quienes pusieron en conocimiento algunas de las sugerencias, la primera y la de mayor importancia tiene fue la relacionada con la comunicación, ya que se considera esta como una de las fallas o problemas más grandes que tiene el sistema, dado a que muchas personas no lo conocen y esto puede llevar a no utilizar el sistema. En segundo lugar se le manifestó la necesidad de reducir el costo, llevarlo a uno progresivo y más bajo, con el objetivo de contribuir ante la difícil situación económica que atraviesa el país, y que no es ajena a la realidad de los comercios. En tercer lugar se sugirió la posibilidad de suspender el sistema por un plazo de 60 días por la tarde, con el objetivo de mejorar la transición y buscar que la comunidad se adapte mejor al sistema, haciendo durante este período una fuerte campaña de capacitación para los usuarios y los comerciantes de la zona, como también un análisis del impacto que este sistema tiene por la tarde. Un último punto que también fue puesto de manifiesto, la necesidad de identificar de una mejor forma a los comercios encargados de cargar crédito, ya que esto facilitaría también el uso del sistema. Todas estas sugerencias fueron presentadas, y desde el ejecutivo se comprometieron a enviar una respuesta. La misma será transmitida en cuanto la recibamos.

