Esperancinas entre las perjudicadas por una empresa de turismo de Santa Fe

05/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 1034 Negocios, Noticias, Regionales

Según el relato de una víctima habría quinceañeras esperando cumplir su viaje a Disney y otras jóvenes de nuestra ciudad en un hotel en Cancún con dificultades en el hotel. Hay tres personas detenidas por una supuesta estafa a clientes por viajes cobrados y no comprados a empresas mayoristas.

“Cuatro chicas quinceañeras de Esperanza tenían que viajar a Disney, Estados Unidos, el 15 de febrero de este año. Marcela (Arévalo, la representante de la agencia Maros) nos dijo que también había adolescentes de San Francisco, San Javier y Progreso que estaban en el contingente. No sé si será cierto, porque nunca hizo las reuniones conjuntas que prometió. Ahora no tenemos un papel. No sabemos ni cuál es el mayorista al que ella supuestamente ya le pagó. Esta mujer está incomunicada. Nosotros le pagamos los viajes de contado, en agosto de 2015, mediante depósitos en la cuenta de la madre, que es la titular de la empresa. Ni siquiera sabemos si pagó los vuelos. Igualmente, nuestras hijas tienen 14 años, son menores, no las podríamos mandar a ningún lado en estas condiciones. Nosotros teóricamente habíamos contratado un paquete para que estén seguras y nosotros tranquilos”, se lamentó una madre que prefirió no revelar su identidad.

“Lo peor de todo es cómo se rompió toda la ilusión que tenían esas chicas. La plata también es importante, porque a uno le costó. Tomamos trabajos extras para poder cumplir el sueño de nuestras hijas. Hicimos sacrificios”, agregó la mujer, que señaló que conocieron la agencia por una volanteada a la salida de la escuela de las adolescentes. “Esta agencia ya se había encargado de contingentes en viajes de estudio y todo salió bien. También teníamos buenas referencias de otra gente que viajó con ellos. No lo podemos creer”.

A pocas horas de que estallara el escándalo frente a la agencia de turismo Maros (ubicada en calle 1º de Mayo, a metros de Obispo Boneo, en la capital provincial), siguen apareciendo víctimas de las maniobras de los responsables de esta empresa. Como se recordará, el lunes 68 personas se enteraron -24 horas antes de viajar a México- que habían sido estafadas. Hoy se conocieron nuevos casos de gente que viajó en estos días o que tenía todo pago para hacerlo en los próximos meses.

Magalí Díaz tiene 28 años, es psicopedagoga y se domicilia en el barrio de la agencia. En julio, ella, su marido y una pareja amiga habían contratado un viaje a República Dominicana. “Entonces tuvimos que señar el paquete, pagando 700 dólares por persona, supuestamente para los vuelos. Nosotros seguimos haciendo entregas hasta el mes pasado, cuando terminamos de pagar todo. Siempre tenían una excusa para darnos precisiones de vuelos. Nos dieron a elegir hotel y nos cobró una diferencia por un cambio que hicimos hace días. El lunes, cuando saltó el problema, comencé a comunicarme con el hotel que escogimos y la aerolínea, y no había siquiera una reserva”, relató la joven.

“Teníamos todo pago. Lo hicimos a lo largo del año con mucho esfuerzo. Teníamos previsto salir la semana que viene. El otro matrimonio pagó con tarjeta de crédito, pero su dinero fue utilizado para el pasaje de otra persona, en otra fecha”, se indignó.

Sin hotel

Por otra parte, Tomás Chelini, de 18 años y egresado de la Escuela Industrial Superior de nuestra ciudad, viajó a Cancún con 13 amigos y otros chicas y chicas de Esperanza. Contrataron con la agencia Maros un paquete que incluía siete noches de alojamiento, pero al arribar -ayer- se encontraron con que tenían paga una sola. “A partir de hoy, mi hijo y sus amigos quedaban en la calle. El regreso lo tienen, por lo menos hasta Santiago de Chile, por lo que sabemos. Tuvimos que pagar otra vez la estadía en un hotel. Afortunadamente, le explicaron la situación al gerente y él les hizo un precio especial. En el contingente hay dos chicas menores de edad. También se perdieron excursiones que estaban dentro del paquete y otras que abonamos aparte. Esta mujer jugó con los sentimientos de mucha gente, de jóvenes y de más grandes. Muchos sueños destruyó”, se lamentó la madre del muchacho.

Finalmente, Antonela Novelo -abogada de una de las víctimas- explicó que a su entender “no tiene mucho sentido” encarar una demanda civil. Todos pretenden recuperar el dinero que pusieron, pero la agencia se presentó a concurso de acreedores antes de fin de año. “Yo les diría que se presenten al concurso como acreedores, para ver si pueden conseguir algo. Mi clienta ya pagó su paquete con tarjeta de crédito, pero cuando averiguamos el dinero fue a parar al viaje de otra persona. A ella recién este mes le cobraron la primera cuota. Vamos a ver si podemos frenar eso de alguna manera”, puntualizó.

“Ahora me enteré de que la mamá de un amigo había pagado un viaje a Cuba para marzo -agregó- y se enteró de que tenía los vuelos, pero no el paquete turístico”.

Tres detenidos

Por el momento, son tres los detenidos por la causa: Marcela Arévalo, de 51 años, quien era responsable de la agencia; un hombre de 38 años, presunto empleado y/o pareja; y la madre de la mujer, de 75, titular de la empresa.

En distintos allanamientos, personal de la Policía de Investigaciones secuestró documentación, dinero en efectivo y vehículos. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Joaquín Fidalgo – El Litoral / Foto web

Etiquetas: ESTAFA, santa fe, turismo