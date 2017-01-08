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Domingo, 08 de enero · 19:24 Hs

08/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 910 Deportes, Noticias, Voley

Equipos de la región en el Interligas de voley del oeste

Las Asociaciones Rafaelina y Oestesantafesino definen la forma de disputa de los torneos en primera, sub23 y sub17. Participarán Atlético Pilar, Humboldt Vóley y Unión Progresista de San Carlos Sud. 

 

VOLEY – TORNEO INTERLIGAS

ASOCIACIONES RAFAELINA-OESTESANTAFESINO

REUNION INFORMATIVA MES DE FEBRERO

EQUIPOS QUE JUGARIAN 2017

 

PRIMERA DIVISION

ATLETICO DE PILAR-LA EMLIA DE SAN JORGE –UNION DE SAN GUILLERMO –JURC DE CAÑADA ROSQUIN –ATLETICO DE SASTRE –ALMAGRO DE RAFAELA –HUMBOLDT VOLEY –SACACHISPA DE SANTA CLARA -9 DE JULIO DE RAFAELA –UNION PROGRESISTA DE SAN CARLOS SUD –COLONIA BELGRANO Y ATLETICO SAN JORGE.

 

SUB 23

ATLETICO DE PILAR –JURC. DE CAÑADA ROSQUIN –HUMBOLDT VOLEY -9 DE JULIO RAFAELA –UNION DE SUNCHALES –EL EXPRESO DE EL TREBOL –SAN FRANCISCO Y ANGELICA.

 

SUB 17

ATLETICO DE PILAR –HUMBOLDT VOLEY –SACACHISPA DE SANTA CLARA – EL EXPRESO DE EL TREBOL –ANGELICA –SAN FRANISCO Y ATLETICO SAN JORGE

 

Imagen Atlético Pilar Vóley

 

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