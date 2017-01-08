Equipos de la región en el Interligas de voley del oeste

Las Asociaciones Rafaelina y Oestesantafesino definen la forma de disputa de los torneos en primera, sub23 y sub17. Participarán Atlético Pilar, Humboldt Vóley y Unión Progresista de San Carlos Sud.
VOLEY – TORNEO INTERLIGAS
ASOCIACIONES RAFAELINA-OESTESANTAFESINO
REUNION INFORMATIVA MES DE FEBRERO
EQUIPOS QUE JUGARIAN 2017
PRIMERA DIVISION
ATLETICO DE PILAR-LA EMLIA DE SAN JORGE –UNION DE SAN GUILLERMO –JURC DE CAÑADA ROSQUIN –ATLETICO DE SASTRE –ALMAGRO DE RAFAELA –HUMBOLDT VOLEY –SACACHISPA DE SANTA CLARA -9 DE JULIO DE RAFAELA –UNION PROGRESISTA DE SAN CARLOS SUD –COLONIA BELGRANO Y ATLETICO SAN JORGE.
SUB 23
ATLETICO DE PILAR –JURC. DE CAÑADA ROSQUIN –HUMBOLDT VOLEY -9 DE JULIO RAFAELA –UNION DE SUNCHALES –EL EXPRESO DE EL TREBOL –SAN FRANCISCO Y ANGELICA.
SUB 17
ATLETICO DE PILAR –HUMBOLDT VOLEY –SACACHISPA DE SANTA CLARA – EL EXPRESO DE EL TREBOL –ANGELICA –SAN FRANISCO Y ATLETICO SAN JORGE
Imagen Atlético Pilar Vóley
Etiquetas: ATLETICO PILAR, HUMBOLDT VOLEY, INTERLIGAS, torneo, voley