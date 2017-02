EPE emitirá esta semana el informe técnico de lo sucedido en la estación transformadora

14/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1453 Locales, Noticias, Política

La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, confirmó que la reconstrucción de la estación transformadora (ET) “llevará aproximadamente seis meses” y estimó que “para el miércoles se podrá emitir un comunicado desde la EPE con el informe técnico y responder las consultas que técnicamente se quieran hacer”. También criticó a la dirigencia del PRO por “tratar de sacar un rédito político”.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Geese sostuvo que “la EPE está abasteciendo en forma normal a Esperanza pero con instalaciones provisorias, porque las tareas de reconstrucción de la estación transformadora (ET) llevarán aproximadamente seis meses ya que hay insumos necesarios que hay que licitar y eso lleva su tiempo”.

Anunció además que “esta semana habrá reunión para cerrar un informe técnico con respecto al evento en sí y para tratar de cerrar el proyecto de reconstrucción”. Explicitó que “las pérdidas son importantes aunque dicho informe definirá los números” y estimó que “para el miércoles se podrá emitir un comunicado con el informe técnico y responder las consultas que técnicamente se quieran hacer”.

Agregó que “lo que no sufrió gran daño es el edificio que si bien estuvo sometido a mucho calor, la evaluación de los técnicos fue positiva y eso hace posible pensar en una reconstrucción dentro de ese edificio”.

Teniendo en cuenta que la hipótesis de la empresa sostiene que un rayo fue el causante del incendio, Geese explicó que para la construcción de una obra de las características de la estación transformadora “se tienen en cuenta un montón de hipótesis de diseño y dentro de ellas está la previsión de diversos organismos nacionales sobre la probabilidad de ocurrencia de determinadas situaciones meteorológicas en la zona”.

“En este caso, para esta zona no era probable de ninguna forma la ocurrencia de un evento natural de estas características, pero hace unos cinco años sucedió algo similar en Reconquista con lo cual habrá que analizar si las hipótesis de diseño han variado y si los organismos nacionales han variado sus previsiones respecto al clima en esta zona”, señaló.

También dijo que según lo informado “la estación estaba preparada para otro tipo de eventos y en realidad el rayo no ingresó por la ET ya que tiene ocho pararrayos que estaban en condiciones sino que ingresó en la zona de Soler y entró subterráneo a la estación lo cual no llegó hasta los transformadores que no se vieron afectados”.

Aseveró que en caso de altas temperaturas donde aumenta la demanda energética “no debería haber problemas” con la provisión del servicio.

Presencia de operarios

Al ser consultada por el hecho de que no hubiera operarios permanentes en la planta y que se realice el seguimiento desde Rosario, Geese explicó que “hay opciones técnico económicas que se han abandonado” y “tener a alguien significa que estará mirando la estación transformadora todo el día para ver que no se incendie, porque no hay otra operación técnica para realizar ya que todo lo que pasa dentro se controla y soluciona desde Rosario”.

“Hay situaciones a analizar respecto de temas de seguridad, como la instalación de cámaras para poder mirar todo el tiempo la planta desde algún otro lugar, porque no tiene ningún efecto práctico que haya una persona en ese lugar: sería solo para mirar la planta”, sentenció.

Respuesta a las críticas de la oposición

En cuanto a la reparación de las pérdidas y los daños que reclamaron desde el PRO Esperanza, Geese dijo que “es un tema político porque eso ya existe y no hay mucho que pedir” dado que “a nivel nacional hay una ley que regula el sistema eléctrico y determina este tipo de reparaciones cuando hay un evento de alguna naturaleza que provoque pérdidas en el sector privado”.

Ante esto, sostuvo que “la gente tiene que acercarse a las oficinas de la EPE, probar su pérdida y luego la empresa va a resarcir lo que deba resarcir en cada caso”.

“Es muy fácil regalar dinero alegremente. Mi casa está en zona rural y no hubo luz hasta último momento, pero yo no perdí nada. No gasté ni una vela, por lo cual no veo el sentido de que se me condone algo y salga con una ganancia de esto”, ejemplificó.

“Salir de esto con una ganancia cuando hay otra gente que necesita ser atendida realmente porque sí perdió, es hacer política barata con los recursos de todos. Son instancias que ya se habían superado y creí que había gente que representaba la nueva política y lo digo por el comunicado del PRO”, admitió la funcionaria.

“Los invito a sentarse conmigo a charlar, cosa que nunca hicieron, o a charlar con la gente de la EPE si les interesa informarse un poco más de los aspectos técnicos, cosa que tampoco hicieron”, cuestionó.

“Desde el primer momento estuvimos en la emergencia: la Municipalidad, los Bomberos, la provincia, Defensa Civil, hasta los medios, todos trataron de colaborar. Que no nos saquemos fotos y las subamos a Twitter y Facebook no quiere decir que no hacemos las cosas. Lo interesante del momento era colaborar y que saliera lo mejor de cada uno, como la solidaridad, y acercarse a realizar planteos de mejora en el momento que corresponde que es después, y no es ese momento poner cosas en Facebook para enardecer a la gente, queriendo enfrentar a un sector de la ciudad con otro, y tratando de fomentar una grieta de la que tenemos que salir”, analizó.

“Me extraña mucho del PRO porque a nivel nacional, en el Ministerio de Energía te atienden el teléfono el ministro y los subsecretarios; y que ellos no lo hagan en la instancia local donde vivimos a pocas cuadras, representan la vieja política”, criticó.

“Hay muchas cosas para mejorar, pero pongámonos todos a ver qué hay que mejorar en vez de tratar de sacar de esto un rédito político, que no lo van a lograr porque en Esperanza todos entendemos quien es quien y porqué dice lo que dice. Evidentemente empezamos el año electoral y este evento dio inicio a la temporada de caza electoral”, concluyó.

