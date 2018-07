Engler: “Desde la CD somos muy agradecidos por el apoyo de los socios”

El Lawn Tenis Club Esperancino no escapa a la realidad que atraviesan diversas instituciones deportivas que deben ajustar sus números en tiempos de crisis.

La importante institución social y deportiva de la ciudad además cuenta con un natatorio climatizado y si bien el monto de la factura está lejos al que sí sintieron clubes de Santa Fe, afrontan con cautela los números.

Mauricio Engler es el presidente del club y en diálogo con EDXD se refirió al momento que viven como así también se refirió al importante segundo semestre que contará con eventos provinciales y zonales: “Con el Revisor de Cuentas de la institución la semana pasada miramos los costos relacionados al servicio de Gas y la factura que llegó no superó los $ 20 mil. La misma exactamente fue de $ 18 mil y es un costo elevado para el club. Contamos con un subsidio provincial. Este beneficio es de casi $ 10 mil y le da un respiro importante al club. No solo a nosotros sino también a todos los clubes de Esperanza y la provincia que pueden recibirlos y ayudan para afrontar los costos de los principales servicios como lo son Luz, Agua y Gas.

Estamos transitando un momento complicado a nivel país y desde el club la Comisión Directiva mantiene la política de no acompañar los aumentos. En ese sentido el club hace un esfuerzo grande para que por ejemplo la cuota social no suba y así el socio pueda seguir pagando su abono mensual. Hoy decidimos quizás frenar grandes inversiones y avanzar en pequeños pasos. Nuestro último aumento de la cuota y actividades fue en marzo y no lo volvimos a hacer y seguiremos así los próximos meses. Es difícil porque aumentan los servicios, impuestos, sueldos, insumos, pero no podemos seguir castigando el bolsillo de las personas. Hoy el club busca mantenerse, no es lo ideal, pero en tiempos difíciles lo mejor es ajustarse más allá de las ganas de seguir invirtiendo en el club.

Semana a semana con la Comisión Directiva trabajamos buscando avanzar y quizás no lo decimos mucho pero somos muy agradecidos de los socios que nos apoyan y pagan su cuota. Hay personas que no usan las instalaciones o tampoco realizan un deporte pero pagan su cuota social mes a mes y eso marca que hay un gran amor al club porque gracias a ellos el Lawn Tenis Club Esperancino sigue creciendo y se enmarca entre las instituciones deportivas más importantes a nivel provincial estando en los primeros escalones a nivel nacional dentro de las actividades que desarrolla.

El club cuenta con deportes tradicionales como el tenis y la natación pero viene creciendo mucho en deportes no convencionales como el waterpolo, nado sincronizado o tenis adaptado. Entre todos vamos tirando ideas, proyectando nuevas cosas para que el club siga avanzando y así ofrecerle a la ciudad una variedad de ofertas deportivas. Para el mes de septiembre comenzamos a idear la temporada de verano pero antes de la llegada de los meses fuertes de calor tenemos muchas actividades entre las cuáles se destacan en el mes de agosto las finales de Natación de los Juegos Santafesinos del Deporte y seremos sede del Encuentro Nacional de Nado Sincronizado que es un premio para el grupo del club que lleva adelante esta importante disciplina. Las escuelas de Nado Sincronizado de todo el país estarán en Esperanza y quizás no se le da la real magnitud pero haber sido elegidos por el resto de la Argentina para ser sede es de enorme valor. A eso hay que sumarle los torneos de la Federación Santafesina de Natación, competencias de tenis entre otras cosas que nos depara la segunda mitad de la temporada.

Más allá de la situación económica actual no perdemos de vista seguir mejorando las instalaciones. Si bien en carpeta hay obras grandes para realizar, vamos despacio por la situación y preferimos construir y mejorar de a poco y sí mejorar en los servicios del día a día de un club.

Con el club marcamos un gran compromiso con los socios pero a la vez sentimos un compromiso con Esperanza y queremos responderle a la ciudad y así por ejemplo al tener la única pileta climatizada de la ciudad, así por ejemplo los Bomberos se capacitan en la pileta del club, como entrenamientos y recreación por parte de instituciones intermedias o gubernamentales a través de colonias. Sentimos que debemos responderle a la comunidad y lo hacemos abriendo las puertas a la ciudad”, sostuvo sobre el final el presidente del Lawn Tenis Club Esperancino.